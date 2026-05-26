Condenaron a prisión perpetua al hombre que asesinó de un disparo a su pareja y fingió un robo

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Avellaneda - Lanús condenó a prisión perpetua a Ismael Antonio Rodríguez , el hombre declarado culpable del femicidio de Carina Roxana Ferreyra , a quien mató de un disparo en la cabeza en diciembre de 2023.

La víctima había sido trasladada al hospital Óscar Alende de Ingeniero Budge , donde el femicida trató de engañar a las autoridades con un relato falso sobre un intento de robo de delincuentes que balearon a su pareja. Sin embargo, más tarde se quebró y confesó que le disparó tras una discusión en Villa Diamante.

Fase final. Juzgarán a los detenidos por el femicidio de Candela Azoya: el tribunal designado

Aniversario. Seis años del doble femicidio de la madre e hija asesinadas a tiros en Budge

La investigación determinó que el crimen ocurrió el 3 de diciembre de 2023 , cuando Rodríguez, de 67 años, discutía con la víctima mientras conducía una camioneta Ford F-100 color celeste por la intersección de Pasaje Gaita y Pellegrini, en la localidad de Villa Diamante.

En un primer momento, el acusado intentó encubrir el hecho. Según reconstruyeron los investigadores, se presentó en la Comisaría 5ª de Lanús para denunciar un supuesto intento de robo y aseguró que delincuentes habían baleado a su pareja durante el asalto.

Sin embargo, las contradicciones en su relato despertaron sospechas entre los efectivos policiales. Finalmente, Rodríguez terminó quebrándose y confesó el crimen ante los agentes. “Quiero contarles la verdad. Estábamos discutiendo con Roxana y le pegué un tiro en la cabeza y tiré el arma”, admitió.

El femicidio de Carina Ferreyra

De acuerdo con las pericias incorporadas al expediente, la víctima recibió un único disparo que ingresó por la región occipital izquierda del cráneo y salió por el pómulo derecho. Los investigadores concluyeron que la trayectoria del proyectil era compatible con la versión confesada inicialmente por el acusado.

Tras el ataque, Rodríguez trasladó a Ferreyra hasta el hospital de Budge, aunque los médicos confirmaron que la mujer ya había fallecido al momento de ingresar al centro de salud.