martes 26 de mayo de 2026
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26 de mayo de 2026
Insólito.

Hicieron un sanguchazo en Avellaneda y se descontroló: avalancha, robo y caos

La histórica parrilla El Tano organizó en Avellaneda el sándwich de matambre más grande del mundo para celebrar sus 25 años.

Hicieron un sanguchazo en Avellaneda y se desmadró: robo y caos

Hicieron un sanguchazo en Avellaneda y se desmadró: robo y caos

Según trascendió, la propuesta contemplaba un sándwich de entre 700 y 750 metros de largo sobre la avenida Mitre, en Avellaneda, y había sido promocionada durante semanas en redes sociales. Miles de vecinos se acercaron al lugar, pero las demoras en la preparación comenzaron a generar malestar entre los asistentes.

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Un festejo descontrolado en Avellaneda

Con el correr de las horas, la tensión fue en aumento hasta que parte del público rompió el vallado de seguridad y avanzó sobre las mesas donde se preparaba el enorme sándwich.

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Videos viralizados en redes mostraron empujones, corridas y personas llevándose bandejas completas de comida.

Desde la organización lamentaron lo ocurrido y aseguraron que durante gran parte de la jornada el clima había sido familiar y ordenado. A través de un comunicado, remarcaron que el evento demandó meses de trabajo y denunciaron que algunas personas incluso se llevaron elementos utilizados para la organización.

El episodio rápidamente se volvió viral y generó repercusión en redes sociales, donde circularon imágenes del momento en que la multitud ingresó al sector del armado del sándwich.

Desde el comercio que hizo el terrible sánguche salieron a agradecer el acompañamiento de la gente y el desarrollo de una jornada en familia, aunque no omitieron el episodio ocurrido lamentándolo.

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