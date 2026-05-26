Hicieron un sanguchazo en Avellaneda y se descontroló: avalancha, robo y caos

Hicieron un sanguchazo en Avellaneda y se desmadró: robo y caos

La histórica parrilla El Tano buscó celebrar sus 25 años y el 25 de Mayo con un evento multitudinario: preparar el sándwich de matambre a la pizza más grande del mundo en Avellaneda . Sin embargo, la jornada terminó en caos cuando cientos de personas derribaron las vallas y se abalanzaron sobre la comida tras varias horas de espera.

Según trascendió, la propuesta contemplaba un sándwich de entre 700 y 750 metros de largo sobre la avenida Mitre, en Avellaneda, y había sido promocionada durante semanas en redes sociales. Miles de vecinos se acercaron al lugar, pero las demoras en la preparación comenzaron a generar malestar entre los asistentes.

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Con el correr de las horas, la tensión fue en aumento hasta que parte del público rompió el vallado de seguridad y avanzó sobre las mesas donde se preparaba el enorme sándwich.

Descontrol en Avellaneda por el sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo: tiraron las vallas para llevarse una porción y la acción se multiplicó pic.twitter.com/SMWiZ9O1fw

Videos viralizados en redes mostraron empujones, corridas y personas llevándose bandejas completas de comida.

Desde la organización lamentaron lo ocurrido y aseguraron que durante gran parte de la jornada el clima había sido familiar y ordenado. A través de un comunicado, remarcaron que el evento demandó meses de trabajo y denunciaron que algunas personas incluso se llevaron elementos utilizados para la organización.

El episodio rápidamente se volvió viral y generó repercusión en redes sociales, donde circularon imágenes del momento en que la multitud ingresó al sector del armado del sándwich.

Desde el comercio que hizo el terrible sánguche salieron a agradecer el acompañamiento de la gente y el desarrollo de una jornada en familia, aunque no omitieron el episodio ocurrido lamentándolo.