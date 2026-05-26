Hicieron un sanguchazo en Avellaneda y se descontroló: avalancha, robo y caos

La histórica parrilla El Tano buscó celebrar sus 25 años y el 25 de Mayo con un evento multitudinario: preparar el sándwich de matambre a la pizza más grande del mundo en Avellaneda. Sin embargo, la jornada terminó en caos cuando cientos de personas derribaron las vallas y se abalanzaron sobre la comida tras varias horas de espera.
Según trascendió, la propuesta contemplaba un sándwich de entre 700 y 750 metros de largo sobre la avenida Mitre, en Avellaneda, y había sido promocionada durante semanas en redes sociales. Miles de vecinos se acercaron al lugar, pero las demoras en la preparación comenzaron a generar malestar entre los asistentes.
Un festejo descontrolado en Avellaneda
Con el correr de las horas, la tensión fue en aumento hasta que parte del público rompió el vallado de seguridad y avanzó sobre las mesas donde se preparaba el enorme sándwich.
Videos viralizados en redes mostraron empujones, corridas y personas llevándose bandejas completas de comida.
Desde la organización lamentaron lo ocurrido y aseguraron que durante gran parte de la jornada el clima había sido familiar y ordenado. A través de un comunicado, remarcaron que el evento demandó meses de trabajo y denunciaron que algunas personas incluso se llevaron elementos utilizados para la organización.
El episodio rápidamente se volvió viral y generó repercusión en redes sociales, donde circularon imágenes del momento en que la multitud ingresó al sector del armado del sándwich.
Desde el comercio que hizo el terrible sánguche salieron a agradecer el acompañamiento de la gente y el desarrollo de una jornada en familia, aunque no omitieron el episodio ocurrido lamentándolo.