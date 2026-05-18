Tenía pedido de captura en Lomas de Zamora y varios antecedentes: fue detenido en Wilde

Un hombre con varios antecedentes delictivos que tenía pedido de captura en Lomas de Zamora terminó detenido por la Policía en la localidad de Wilde , partido de Avellaneda . Le incautaron cartuchos de una escopeta.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , todo empezó durante un operativo de prevención en el cruce de las calles Goyena y Pirán. Efectivos de la Policía Local observaron a un sujeto en actitud sospechosa y se acercaron para identificarlo.

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Al ver que los uniformados iban hacia él, el hombre intentó escapar corriendo, pero los efectivos lograron interceptarlo y reducirlo a los pocos metros. Inmediatamente empezaron a revisarlo y a chequear sus datos para su correcta identificación. Fue en ese entonces que se dieron cuenta por qué el sospechoso intentaba escapar…

El hombre, de 32 años, era buscado por la Justicia desde hace varios años por distintos delitos. El sistema informático mostró que contaba con dos pedidos de detención vigentes: uno por resistencia a la autoridad desde 2020, a pedido del Juzgado Correccional N°2 de Lomas de Zamora, y otro por robo agravado por su comisión en poblado y en banda desde 2019, solicitado por el Juzgado de Garantías N°2 de Quilmes.

Como si fuera poco, entre las prendas del prófugo encontraron ocho cartuchos de escopeta calibre 16, que fueron incautados por los efectivos policiales.

El detenido fue trasladado a la comisaría local, donde se labraron las actuaciones correspondientes para ponerlo a disposición de la Justicia de Lomas y de Quilmes en las distintas causas en su contra.