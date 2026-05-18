Lomas de Zamora: diseñó originales modelos de escarapelas y sumó sorpresas por el Mundial

Las nuevas escarapelas ya están a la venta, disponibles para las próximas fechas patrias y el Mundial 2026.

Con la mirada puesta tanto en las fechas patrias como en el próximo Mundial , la emprendedora de Lomas de Zamora Melisa Pardo , famosa por sus diseños originales de escarapelas, renovó su stock y apuesta a una nueva temporada donde el Sol de Mayo toma protagonismo, sin dejar de lado los diseños vinculados al fútbol que caracterizan sus creaciones.

En una charla con el Diario La Unión , la creadora del emprendimiento llamado Kali Accesorios explicó que, de cara a 2026, decidió innovar con una serie de escarapelas y colgantes que marcan una evolución en sus diseños. Entre ellas, se destacan nuevas escarapelas con el Sol de Mayo como protagonista y dijes con la forma del mapa argentino o con flores, muy pedidos por sus clientes.

“La primera temporada de escarapelas en Kali fue con el boom de mi diseño con las tres estrellas , después de que la Selección Argentina ganara el Mundial Qatar 2022. Desde entonces siempre busqué innovar con algo que esté a la altura”, explicó. En esa búsqueda, el año pasado sumó diseños relacionados con las Islas Malvinas y, para esta temporada, eligió al Sol de Mayo como eje principal, un símbolo que está presente tanto en la bandera como en el escudo nacional.

Para Melisa, la elección no fue casual, ya que ella notó que el Sol de Mayo tomó protagonismo también en distintos rubros relacionados a la moda, como la indumentaria y la marroquinería. “Es un símbolo bellísimo y me encanta que esté en tendencia, al igual que el hecho de que a la gente le guste usar escarapelas de diseño”, aseguró con convicción.

eaa3eea8-0954-4019-b23e-bc5a835da236 El Sol de Mayo, protagonista de esta nueva temporada.

Es un símbolo bellísimo y me encanta que esté en tendencia, al igual que el hecho de que a la gente le guste usar escarapelas de diseño Es un símbolo bellísimo y me encanta que esté en tendencia, al igual que el hecho de que a la gente le guste usar escarapelas de diseño

Lo cierto es que, detrás de cada escarapela diseñada, hay una proyección muy minuciosa. Desde sus inicios, Pardo planifica cada temporada con anticipación: desde febrero de este año ya sabía cuál iba a ser la temática de la temporada. Por su parte, su trabajo artesanal también merece ser destacado, el cual va desde la idea inicial, la búsqueda de materiales, el armado del colgante, el control de la calidad, la definición de los precios, la producción de stock y la difusión en las redes sociales. Todo ese trabajo está realizado íntegramente por ella.

Como no podía ser de otra manera, y a la espera de que comience el Mundial 2026, la colección futbolera también tuvo su renovación. Entre las novedades aparece una escarapela con una pelota de fútbol, un diseño que se suma a otros anteriores vinculados a la Selección. “No podía faltar algo relacionado al fútbol. Esta vez opté por un dije de pelota en blanco y negro con la cinta argentina, para todos los fanáticos”, contó.

c1791fc6-da1e-4263-bf47-bc273870ecaa En Lomas de Zamora ya se siente la fiebre mundialista.

La colección futbolera también tuvo su renovación. Entre las novedades aparece una escarapela con una pelota de fútbol, un diseño que se suma a otros anteriores vinculados a la Selección.

Quienes deseen adquirir sus productos pueden hacerlo mediante un mensaje directo a la cuenta de Instagram del emprendimiento (@kaliacces), donde además se encuentra el acceso a su tienda online: de esa manera, los vecinos van a poder adquirir las escarapelas tanto minorista como mayorista. Además, Melisa ofrece la posibilidad de realizar pedidos personalizados para que cada escarapela tenga su propia identidad.