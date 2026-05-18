Danelik fue eliminada de Gran Hermano entre llantos, enojo y festejos

cabeDanelik Galazan fue la eliminada de Gran Hermano Generación Dorada al caer en el versus de la placa negativa ante Eduardo Carrera en el certamen de Telefe . Se trató de una definición que generó fuertes reacciones entre los participantes del relity.

Poco antes del cierre de la Gala de Eliminación, Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano y comunicó que Danelik era la nueva eliminada.

Danelik fue eliminada al recibir el 54,4% de los votos para abandonar la casa en el mano a mano con Eduardo Carrera , que obtuvo el 45,6%.

image Danelik dejó Gran Hermano Generación Dorada.

Las reacciones en Gran Hermano

Como era de prever, rápidamente la casa se revolucionó. Se pudo ver algunos celebrando que Eduardo Carrera seguía una semana más, y otros angustiados despidiendo a Danelik, como fue el caso de Cinzia Francischiello que no pudo contener las lágrimas.

“Gracias, les digo la verdad, estoy muy contenta. Brillé desde que entré, hice todo lo que quise en esta casa, no me quedé con ganas de nada, respeté todas mis decisiones y todo lo que sentía mi corazón. Como siempre les dije, lo peor no está por venir, lo mejor está pasando esa puerta”, expresó Danelik frente a sus compañeros antes de abandonar la casa de Gran Hermano.