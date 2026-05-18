Lomas de Zamora refuerza la prevención del bullying con actividades para escuelas

Hace tres años que en Lomas de Zamora se desarrolla un programa para prevenir el bullying con diferentes acciones impulsadas por el Municipio con el objetivo de fortalecer la inclusión y erradicar cualquier tipo de violencia en la comunidad.

Lomas contra el Bullying es el nombre de la campaña creada para acompañar, reflexionar, reconocer y prevenir situaciones de acoso escolar a través de actividades como charlas, talleres, encuentros participativos y una mesa de diálogo continua con las familias y la comunidad educativa .

Los últimos encuentros se hicieron en la Primaria Nº9 y en la Media Nº7, donde los estudiantes tuvieron actividades lúdicas para identificar situaciones de bullying, hablar sobre los vínculos y reconocer cuáles son las palabras o acciones que pueden provocar dolor y tristeza en las personas. Es importante saber que la violencia no es sólo agresión física, ya que también incluye insultos, apodos, burlas, humillaciones, ignorar a alguien, inventar historias falsas y contar intimidades.

La Secretaría de Educación también organizó una jornada en la Plaza Libertad junto a alumnos de distintas escuelas que tuvieron charlas, juegos y una obra de teatro sobre la problemática. El objetivo es promover un ambiente de compañerismo y solidaridad en el que todas y todos se sientan seguros, respetados y conscientes de los riesgos y daños que causan las difamaciones y agresiones tanto en la escuela como en el mundo digital, teniendo en cuenta que redes sociales son un medio de interacción muy utilizado por los adolescentes.

Las instituciones que quieran participar del talleres, charlas y capacitaciones con los equipos interdisciplinarios tienen que entrar a la web del Municipio y completar el formulario. También pueden descargar material informativo de la campaña. A lo largo del año pasado, se organizaron talleres para 6 mil estudiantes en más de 120 establecimientos educativos de diferentes niveles.

Arrancaron las excursiones para escuelas de Lomas de Zamora

Las escuelas ya están disfrutando de salidas educativas organizadas por el Municipio para fortalecer los conocimientos sobre la historia y la identidad local. A través del programa Descubrir Lomas, durante el año se van a realizar 250 excursiones para que estudiantes de todos los niveles tengan la oportunidad de visitar diferentes lugares históricos y revalorizar a grandes personalidades que dejaron un legado fundamental para la ciudad.

El programa incluye salidas educativas al Museo Americanista y la Plaza Grigera, el Espacio para la Memoria (Ex Pozo de Banfield), Parque Albertina, Parque Solar Diego Maradona, Reserva Santa Catalina, Paseo Turdera, Camino Cortázar (Banfield), Cooperativa Cotramel, Museo Malvinas, Concejo Deliberante, Destacamento de Bomberos de San José, Museo Pío Collivadino, Escuela de Jardinería (Emajea) y Comunidad de D10S (Fiorito).

En la página web del programa está toda la información sobre cada lugar, sus propuestas y la posibilidad de descargar material pedagógico. Las escuelas interesadas en recibir orientación o solicitar una excursión tienen que mandar un mail a [email protected].