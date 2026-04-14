Capacitaron en Educación Ambiental a docentes de los 60 jardines comunitarios de Lomas.

El Municipio de Lomas de Zamora llevó adelante una jornada de formación destinada a 120 educadoras de los 60 jardines comunitarios del distrito. La iniciativa se dio en el marco de la transversalidad y obligatoriedad de la ley de Educación Ambiental.

El encuentro, realizado en conjunto con por las secretarías de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la de Lomas, junto a la secretaría de Educación de Lomas y la Fundación de Organizaciones Comunitarias (FOC), tuvo como eje central dotar a las docentes de herramientas teóricas y prácticas para incorporar la perspectiva ambiental de manera transversal en las currículas escolares.

Se busca que el cuidado del entorno se convierta en un aprendizaje cotidiano para los niños y niñas desde sus primeros años de formación.

Participaron la Ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y la Jefa de Gabinete local, Sol Tischik, además del secretario de Educación lomense, Darío Spampinato.

Capacitaron en Educación Ambiental a docentes de los 60 jardines comunitarios de Lomas

La capacitación se hizo en conjunto con la Fundación de Organizaciones Comunitarias (FOC).

Capacitaron en Educación Ambiental a docentes de los 60 jardines comunitarios de Lomas

La jornada contó con la participación de la Ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y la Jefa de Gabinete local, Sol Tischik, quienes destacaron la importancia de territorializar las políticas ambientales a través de la educación.

El programa se enfoca en que las docentes puedan actuar como multiplicadoras de conciencia, transmitiendo conocimientos sobre el cuidado de los recursos naturales y la gestión de residuos no solo a sus estudiantes, sino también al núcleo familiar de cada comunidad.

En Lomas de Zamora funciona una red de 60 jardines comunitarios, donde asisten más de 5 mil niños y niñas de entre 2 y 5 años.