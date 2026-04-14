martes 14 de abril de 2026
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14 de abril de 2026
Conciencia.

Capacitaron en Educación Ambiental a docentes de los 60 jardines comunitarios de Lomas

El Municipio y la Provincia llevaron adelante una jornada de formación en Educación Ambiental para 120 educadoras.

Capacitaron en Educación Ambiental a docentes de los 60 jardines comunitarios de Lomas.

Capacitaron en Educación Ambiental a docentes de los 60 jardines comunitarios de Lomas.

El encuentro, realizado en conjunto con por las secretarías de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la de Lomas, junto a la secretaría de Educación de Lomas y la Fundación de Organizaciones Comunitarias (FOC), tuvo como eje central dotar a las docentes de herramientas teóricas y prácticas para incorporar la perspectiva ambiental de manera transversal en las currículas escolares.

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La capacitación se hizo en conjunto con la Fundación de Organizaciones Comunitarias (FOC).

La capacitación se hizo en conjunto con la Fundación de Organizaciones Comunitarias (FOC).

Capacitaron en Educación Ambiental a docentes de los 60 jardines comunitarios de Lomas
Participaron la Ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y la Jefa de Gabinete local, Sol Tischik, además del secretario de Educación lomense, Darío Spampinato.

Participaron la Ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y la Jefa de Gabinete local, Sol Tischik, además del secretario de Educación lomense, Darío Spampinato.

Se busca que el cuidado del entorno se convierta en un aprendizaje cotidiano para los niños y niñas desde sus primeros años de formación.

La importancia de formar desde la infancia en los jardines comunitarios

La jornada contó con la participación de la Ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y la Jefa de Gabinete local, Sol Tischik, quienes destacaron la importancia de territorializar las políticas ambientales a través de la educación.

El programa se enfoca en que las docentes puedan actuar como multiplicadoras de conciencia, transmitiendo conocimientos sobre el cuidado de los recursos naturales y la gestión de residuos no solo a sus estudiantes, sino también al núcleo familiar de cada comunidad.

En Lomas de Zamora funciona una red de 60 jardines comunitarios, donde asisten más de 5 mil niños y niñas de entre 2 y 5 años.

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