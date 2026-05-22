IA en las aulas: docentes de Lomas tendrán nuevos cursos gratuitos

Son 3 capacitacinoes para docentes de Lomas que arrancan el 28 de mayo.

La incorporación de la Inteligencia Artificial a la educación es uno de los desafíos que atraviesan los docentes a la hora de planificar las clases y los métodos de evaluación. Para que tengan nuevos conocimientos y puedan enriquecer el trabajo en las aulas , en Lomas de Zamora lanzaron nuevos cursos gratuitos organizados por el Municipio.

A través de la Secretaría de Educación y en conjunto con Chicos.Net , la formación en IA ofrecerá tres capacitaciones virtuales que comenzarán el 28 de mayo y estarán dirigidas a docentes de segundo ciclo de nivel primario y de secundario.

Conciencia. Capacitaron en Educación Ambiental a docentes de los 60 jardines comunitarios de Lomas

"Educar en tiempos de IA" abordará conceptos básicos de alfabetización en IA y su vínculo con la ciudadanía digital, el rol de la escuela frente a los cambios tecnológicos y el impacto de la Inteligencia Artificial en la construcción de la ciudadanía.

"IA, deepfakes y el desafío de la desinformación" analizará cómo funcionan los contenidos audiovisuales generados o manipulados mediante Inteligencia Artificial, las estrategias para identificar información falta y desarrollar pensamiento crítico, y brindará herramientas para fomentar la alfabetización digital.

Mientras que el curso "IA generativa como apoyo para la tarea docente" está pensando para potenciar la práctica docente con herramientas inteligentes, estrategias para integrar la IA en la planificación y el aula, y la creación de recursos educativos de forma ágil.

Para anotarse en cualquiera de estas capacitaciones, los interesados tienen que llenar este formulario. Durante el año pasado, más de 1.000 docentes participaron de capacitaciones en IA, combinando instancias virtuales, trabajo en el aula y encuentros presenciales.

Arrancaron las excursiones para escuelas de Lomas de Zamora

Las escuelas ya están disfrutando de salidas educativas organizadas por el Municipio para fortalecer los conocimientos sobre la historia y la identidad local.

El programa incluye excursiones al Museo Americanista y la Plaza Grigera, el Espacio para la Memoria (Ex Pozo de Banfield), Parque Albertina, Parque Solar Diego Maradona, Reserva Santa Catalina, Paseo Turdera, Camino Cortázar (Banfield), Cooperativa Cotramel, Museo Malvinas, Concejo Deliberante, Destacamento de Bomberos de San José, Museo Pío Collivadino, Escuela de Jardinería (Emajea) y Comunidad de D10S (Fiorito).

En la página web del programa Descubrir Lomas está toda la información sobre cada lugar, sus propuestas y la posibilidad de descargar material pedagógico. Las escuelas interesadas en recibir orientación o solicitar una excursión tienen que mandar un mail a [email protected].