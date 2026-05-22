Ingeniero Budge: denunció que su expareja la golpeó y que la obligaron a irse de la casa con su hija

Una joven vecina de Ingeniero Budge que denunció a su expareja por un grave episodio de violencia de género aseguró que, pese a las medidas de protección dictadas por la Justicia, el acusado continúa sin sufrir consecuencias directas y que ella se vio obligada a abandonar la vivienda que compartía con su pequeña hija.

En un nuevo testimonio brindado a La Unión , Cecilia relató que actualmente reside en la casa de su madre luego de la agresión denunciada días atrás. “Sigue todo igual. Él no tuvo ninguna consecuencia, solamente quedó notificado de que no puede acercarse”, sostuvo.

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La denunciante también afirmó que la familia de su expareja pretende vender la propiedad donde ella vivía y que constantemente le exigen que retire sus pertenencias. “El papá del agresor me pide que saque mis cosas, dejándome en la calle. Cada vez que voy a buscar algo me preguntan cuándo me voy a llevar las cosas”, señaló.

Además, aseguró que el acusado niega los hechos denunciados. Según contó, el hombre le exigía revisar su teléfono celular para controlar sus conversaciones y reaccionaba con agresividad cuando ella se negaba. “Quería mi celular para ver mis mensajes, que le mostrara todo lo que tenía. Me gritaba”, expresó la víctima.

Violencia de género Las marcas en el rostro de la víctima del grave caso de violencia de género.

La denuncia por violencia de género

Días atrás, la joven denunció a su expareja por una brutal agresión ocurrida durante la madrugada en la vivienda que ambos ocupaban en distintos sectores del inmueble. “Me quiso cortar la cara con vidrios”, aseguró en su presentación judicial.

En diálogo con este medio, la víctima explicó que la causa es investigada por la UFI 12 de Lomas de Zamora y que la Justicia dispuso una restricción perimetral y la entrega de un botón antipánico para resguardar su seguridad.

“Es mi expareja, tenemos división de bienes, él vive abajo y yo arriba. Es la primera denuncia que le hice, pero yo estoy toda lastimada”, manifestó.

Según declaró, el acusado se encontraba “alcoholizado y bajo algún efecto de droga” cuando ocurrió el ataque. En publicaciones realizadas en sus redes sociales, detalló que la agresión incluyó golpes de puño, ataques con palos y un presunto intento de cortarle el rostro con fragmentos de vidrio, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo.