viernes 22 de mayo de 2026
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21 de mayo de 2026
Va de retro

Por qué motivos Moría Casán y Georgina Barbarossa estuvieron distanciadas

Moria Casán y Georgina Barbarossa compartieron una charla en vivo luego de muchos años y revelaron los motivos que generaron su enemistad.

Moria Casán y Georgina Barbarossa, juntas.&nbsp;

Moria Casán y Georgina Barbarossa, juntas. 

Se sintió como una sesión de terapia a corazón abierto, donde las divas se animaron a desglosar las razones de un conflicto que, con el paso de los años, fue acentuándose.

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Moria Casán, siempre fiel a su estilo directo, no esquivó el tema. "La separación, por alguna cosa que yo dije, te dolió a vos y a mí me dolió", confesó en la charla.

Georgina Barbarossa, por su parte, sumó una herida aún más profunda: los comentarios de Moria Casán sobre el fallecido Vasco Lecuna, marido de la conductora de Telefe.

"Dijiste que tomaba merca. Fue duro... contarlo incluso después de muerto fue de lo peor", reveló Georgina Barbarossa, subrayando cómo el "mal periodismo" y los rumores infundados habían dañado a toda su familia.

Moria Casán, con una honestidad brutal, admitió: "No tengo recuerdos de cosas que he hecho, estaba en una época donde estaba medio odiada con el mundo".

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Moria Casan y Georgina Barbarossa, juntas.

Moria Casan y Georgina Barbarossa, juntas.

Moría Casán y Georgina Barbarossa, en otra

Más allá de todo, el corazón de la nota fue la reconstrucción del afecto. "Mujeres que nunca nos dejamos abatir por las circunstancias que nos rodeaban", reflexionó Moria Casán.

Georgina Barbarossa, conmovida, recordó los tiempos compartidos cuando sus hijos y Sofía Gala eran chiquitos, y jugaban en su casa mientras ellas grababan “Loca por ellos”. Ese cariño fue lo que sobrevivió a los años de silencio. "Podía estar enojada con vos, pero nunca iba a decir que sos mala profesional. No puedo mezclar las cosas", sentenció.

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