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Georgina Barbarossa, sobre su reencuentro con Moria Casán: "No la perdoné"

Georgina Barbarossa se refirió a las sensaciones que le dejó su reencuentro con Moria Casán en la entrega de los Premios Martín Fierro.

Georgina Barbarossa con Moria Casán.&nbsp;

Georgina Barbarossa con Moria Casán. 

"Te quiero felicitar, no ganaste ningún premio pero fuiste parte del gran momento de la noche junto a Carmen y a Moria", le comentó Pía Shaw a Georgina Barbarossa en su programa de Telefe.

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Fue entonces cuando Analía Franchín, reciente ganadora del Martín Fierro a mejor panelista, le preguntó directamente la conductora del ciclo: "¿La perdonaste?".

"No, no la perdone. Fui a saludarla chicos. Cuando Santi nos invitó a subir fui la primera que se levantó, ¿cómo no voy a saludar a mis compañeras?", respondió.

Georgina Barbarossa y la emoción del reencuentro con Moria Casán

Sin embargo, Georgina Barbarossa reconoció que el intercambio con Moria Casán la movilizó emocionalmente. "Me dijo unas palabras muy lindas al oído, que no las voy a contar, pero me conmovieron mucho, y yo también le dije cosas lindas. Yo la quise mucho a Moria, y ni hablar de Carmen que es como mi hermana", expresó.

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Georgina Barbarossa con Moria Casán y Carmen Barbieri.

Georgina Barbarossa con Moria Casán y Carmen Barbieri.

Además, admitió que hasta hace poco tiempo evitaba completamente cualquier tipo de contacto con “La One”. "Antes ni la saludaba, me la cruzaba y para mí era una pared, era un potus", lanzó.

"Me parece que ya está, somos grandes, somos abuelas", reflexionó dando a entender que, al menos públicamente, la tensión entre ambas terminó.

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