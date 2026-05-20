Georgina Barbarossa, sobre su reencuentro con Moria Casán: "No la perdoné"

Uno de los momentos que se llevó todas las miradas de los presentes en la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro fue el inesperado acercamiento entre Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri, tres grandes figuras del espectáculo.

"Te quiero felicitar, no ganaste ningún premio pero fuiste parte del gran momento de la noche junto a Carmen y a Moria", le comentó Pía Shaw a Georgina Barbarossa en su programa de Telefe.

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Fue entonces cuando Analía Franchín, reciente ganadora del Martín Fierro a mejor panelista , le preguntó directamente la conductora del ciclo: "¿La perdonaste?".

"No perdoné a Moria, lo que pasó, pasó. Me dijo unas palabras muy lindas y me conmovió mucho. Yo la quise mucho a Moria, encima estaba Carmen que la adoro. Antes me la cruzaba y era una pared" dice Georgina #MartinFierro pic.twitter.com/N6cIHR5WVy

"No, no la perdone. Fui a saludarla chicos. Cuando Santi nos invitó a subir fui la primera que se levantó, ¿cómo no voy a saludar a mis compañeras?", respondió.

Georgina Barbarossa y la emoción del reencuentro con Moria Casán

Sin embargo, Georgina Barbarossa reconoció que el intercambio con Moria Casán la movilizó emocionalmente. "Me dijo unas palabras muy lindas al oído, que no las voy a contar, pero me conmovieron mucho, y yo también le dije cosas lindas. Yo la quise mucho a Moria, y ni hablar de Carmen que es como mi hermana", expresó.

georgina-barbarossa-moria-casan-carmen-barbieri Georgina Barbarossa con Moria Casán y Carmen Barbieri.

Además, admitió que hasta hace poco tiempo evitaba completamente cualquier tipo de contacto con “La One”. "Antes ni la saludaba, me la cruzaba y para mí era una pared, era un potus", lanzó.

"Me parece que ya está, somos grandes, somos abuelas", reflexionó dando a entender que, al menos públicamente, la tensión entre ambas terminó.