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19 de mayo de 2026
Todo o nada.

Gran Hermano tuvo sus propios Premios Martín Fierro: ¿quién se llevó el Oro?

Gran Hermano Generación Dorada tuvo su propia ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro dentro de la casa y hasta con un saludo de Luis Ventura.

Los Martín Fierro de Gran Hermano.&nbsp;

Los Martín Fierro de Gran Hermano. 

La casa de Gran Hermano Generación Dorada cambió por completo su dinámica habitual para que los jugadores puedan tener su propia entrega de los Premios Martín Fierro 2026 en consonancia con la ceremonia de APTRA que Telefe puso en pantalla.

Cinzia Francischiello se hizo cargo de la ceremonia y los jugadores fueron nominados y premiados en categorías como “el más traidor/la más traidora”, “el más llorón/la más llorona”, “la persona más soberbia”, “mejor estratega” y “más chistoso/a”, entre otras. Además, Luis Ventura, presidente de Aptra, mandó un saludo para los competidores.

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Los Martín Fierro de Gran Hermano

Los propios participantes de Gran Hermano 2026 votaron a los ganadores de las respectivas ternas y el Martín Fierro de Oro fue ganado por aquel que fuera tildado como “mejor compañero o compañera” de la casa.

El gran ganador de la noche fue Manuel Ibero, quien se quedó con la estatuilla más importante tras ser elegido como “Mejor compañero”.

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Manuel Ibero ganó el Martín Fierro de Oro en Gran Hermano.

Manuel Ibero ganó el Martín Fierro de Oro en Gran Hermano.

“Muchas gracias. No me lo esperaba. Pensé que lo iban a ganar Yanina Zilli o Pincoya. Es un honor. En la escuela nunca ganaba como mejor compañero. Estoy muy feliz. De todos los premios, éste es el que más vale”, expresó. Luego, cerró con un mensaje dedicado al reality: “Muchas gracias a la producción por armar esto, que es un lujo”.

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