Lucas Licht, eufórico: "Fue el mejor partido del año"

La Primera B está al rojo vivo. Talleres de Escalada metió tres triunfos consecutivos y al cierre de la 16º fecha quedó en la 4º posición, a cuatro puntos de Arsenal de Sarandí y Villa Dálmine que resignaron unidades. “Estamos haciendo una buena parte del campeonato”, afirmó Lucas Licht.

Después de perder con el equipo de Campana, el Albirrojo sumó 13 de 15. Y, en Burzaco , según su entrenador, fue la mejor versión de la temporada. “Creo que fue el mejor partido del año, fuimos sólidos atrás, los primeros cinco minutos nos costó acomodarnos, pero a partir de ahí fuimos superiores”, dijo en declaraciones a Talleres 2.0.

A tiro de la punta. Con un insólito blooper, Talleres le ganó sobre la hora a Villa San Carlos

Con los goles de Ignacio Colombini y Mateo Muñoz para el 2-0, Talleres de Escalada se impuso en un reducto difícil ante San Martín de Burzaco y buscará cerrar de la mejor manera la primera rueda en las próximas seis fechas que restan.

“Generamos mucho, convencerse los chicos que lo están logrando ellos, se hablaba que la UAI (Urquiza) era partido fácil, que Liniers también, y terminaron empatando con los dos de arriba (por Villa Dálmine y Arsenal de Sarandí). Así que estamos haciendo una buena parte del campeonato y creo que es el camino”, sostuvo el entrenador que esta temporada tomó el timón del barco.

Talleres de Escalada - San Martín de Burzaco Lucas Licht, protagonista con Talleres de Escalada

Partido a partido, como dice el “Bochi” Lucas Licht. Ahora el objetivo es Sportivo Italiano, que dejó dos puntos clave como local contra Deportivo Laferrere y quedó un escalón por debajo. “Un equipo que también es fuerte, es duro, que es muy parecido a lo que es San Martín”, comparó el oriundo de Berisso.

Volvió a remarcar los tres puntos en Burzaco. “Sabíamos que era una cancha difícil, donde teníamos que demostrar que Talleres está para pelear arriba. Demostramos que estamos fuertes, nos vamos acercando a los de arriba, pero el camino sigue siendo el mismo, sumar de a tres cada vez que jugamos. Tercera victoria consecutiva de visitante no es fácil en el fútbol argentino y lo conseguimos”, destacó.

El arco de Talleres de Escalada en cero

Quinto partido que Mauro Casoli no recibe goles. La valla menos vencida (seis) junto a las de Julián Lobelos (Arsenal de Sarandí) y Juan Martín Rojas (Villa Dálmine). “Más allá de que cuando tenés el arco en cero se destaca a la defensa y al arquero, me pone contento por Mauro porque el año pasado peleó su momento, no lo pudo tener y lo logró ahora. Se hizo dueño el arco y los chicos están bien, no solo la defensa, el primer delantero es el ‘Negro’ (Fernando Enrique), es una bestia lo que corre. Todos defienden, meten, juegan, también es parte de los delanteros y los volantes”, aseguró.

Y recordó su etapa como futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata, Racing Club, Getafe (España), Villa San Carlos y Argentino de Chacabuco: “Obviamente me pone contento, fui defensor toda mi carrera y tener el arco en cero es lo más lindo. Y eso es bueno”.