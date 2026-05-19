La UNLa recibirá la visita de Eduardo Duhalde por la presentación de un libro sobre su gobernación

El libro sobre la gobernación de Eduardo Duhalde, escrito por el investigador y docente Aritz Recalde.

L a Universidad Nacional de Lanús (UNLa) será sede de la presentación del libro La gobernación de Eduardo Duhalde 1991-1999. El proyecto político que transformó la Provincia de Buenos Aires, escrito por el investigador y docente Aritz Recalde, actual director del Departamento de Humanidades y Artes de la UNLa. La actividad contará con la participación del propio Eduardo Duhalde , exgobernador bonaerense y expresidente provisional de la Nación.

El encuentro se realizará este miércoles a las 18 horas en el Cine Universitario Tita Merello, ubicado en el campus académico de la UNLa, en 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada. Entrada libre y gratuita.

Además de Duhalde y Recalde, participará el rector de la UNLa, Daniel Bozzani, mientras que la moderación estará a cargo de Mauro Guevara.

La publicación propone una reconstrucción histórica y política de la gestión de Eduardo Duhalde al frente de la Provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999, un período atravesado por profundas transformaciones económicas, sociales y políticas en el país y particularmente en territorio bonaerense.

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Entre otros ejes, el libro de Ediciones de la UNLa analiza las políticas sociales implementadas durante aquellos años, el rol del Estado provincial, la construcción territorial del peronismo bonaerense y las tensiones con el modelo neoliberal de la década de 1990. También aborda iniciativas emblemáticas como el Plan Vida y los debates sobre producción, empleo, integración regional y justicia social.

“La economía de mercado no puede resolver las demandas sociales y humanas y la acción de la comunidad y de la organización política tienen que intervenir para moldear el modelo de democracia y de sociedad a la cual se aspira”, sostiene Duhalde en uno de los fragmentos citados en la obra.

Política, territorio y construcción de consensos en la era Duhalde

El trabajo de Recalde también recupera aspectos vinculados a la construcción política del entonces gobernador bonaerense, su relación con el movimiento obrero y el impulso de espacios de concertación social y política en contextos de crisis.

En ese sentido, el texto destaca la conformación de la Mesa de Diálogo Argentino en 2002, ámbito que reunió a sectores políticos, sindicales, empresariales y religiosos para afrontar la crisis económica y social posterior al estallido de 2001.

Asimismo, la obra recorre la construcción territorial del peronismo bonaerense, el fortalecimiento de políticas sociales de base comunitaria y los debates sobre el rol del Estado en el desarrollo económico y social.

Ejemplares impresos del libro y descarga gratuita

Durante la presentación habrá ejemplares del libro disponibles para la venta. Además, la publicación puede descargarse gratuitamente en formato PDF desde el sitio web de la UNLa: La gobernación de Eduardo Duhalde 1991-1999. El proyecto político que transformó la Provincia de Buenos Aires