Continúa el fenómeno de comercios vacíos o cerrados por la crisis económica.

Debido a la crisis económica, se detectaron un total de 277 comercios en venta, en alquiler o cerrados en el bimestre marzo-abril de 2026 en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta cifra representa una suba del 30,7% en relación al mismo período de 2025, según informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, el reporte indica una baja del 2,5% si se compara con la medición anterior de enero-febrero de 2026, cuando se registraron 284 locales. Respecto a la modalidad de los inmuebles, los locales en alquiler tuvieron un aumento del 102,2% comparado con marzo-abril de 2025 y una suba del 5,7% frente al bimestre previo de este año.

En contraste, las unidades en venta registraron un descenso del 27,8% respecto al bimestre anterior y una baja del 40,9% en la comparación interanual.

El impacto en el conurbano

El centro comercial de Lomas de Zamora es uno de los más importantes del conurbano bonaerense, dada la cantidad y pluralidad de sus comercios. Artículos que no se consiguen en Adrogué, Monte Grande o Lanús, están en Lomas. Sin embargo, en los últimos dos años (y con mayor agudeza en las últimas semanas) afronta una crisis inédita de ventas.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Lomas, Antonio Kahale, fue contundente: "No vivíamos algo así desde la pandemia. Es terrible". "La gente no tiene plata, pasan semanas que no se abren cajas, y a fin de mes hay que pagar sueldos, alquileres, los servicios que aumentan todos los meses. Cuando cumplís con todas las obligaciones no alcanza y los alquileres no se vuelven a renovar", sintetizó.