martes 19 de mayo de 2026
Escribinos
19 de mayo de 2026
Recesión.

Continúa el fenómeno de comercios vacíos o cerrados por la crisis económica

Según la Cámara Argentina de Comercios en el bimestre marzo-abril de 2026 se registraron 277 locales sin actividad en CABA. En Lomas sucede lo mismo.

Continúa el fenómeno de comercios vacíos o cerrados por la crisis económica.

Continúa el fenómeno de comercios vacíos o cerrados por la crisis económica.

Esta cifra representa una suba del 30,7% en relación al mismo período de 2025, según informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Lee además
Hay preocupación por la caída en las ventas, aun en el Día del Padre.
Economía

Día del padre: fuerte caída de las ventas y preocupación en los comercios
La Semana de Mega Liquidación es del 11 al 17 de agosto.
Por cambio de temporada

Mega Liquidación en Lomas: más de 100 comercios ofrecen descuentos

Sin embargo, el reporte indica una baja del 2,5% si se compara con la medición anterior de enero-febrero de 2026, cuando se registraron 284 locales. Respecto a la modalidad de los inmuebles, los locales en alquiler tuvieron un aumento del 102,2% comparado con marzo-abril de 2025 y una suba del 5,7% frente al bimestre previo de este año.

En contraste, las unidades en venta registraron un descenso del 27,8% respecto al bimestre anterior y una baja del 40,9% en la comparación interanual.

El impacto en el conurbano

El centro comercial de Lomas de Zamora es uno de los más importantes del conurbano bonaerense, dada la cantidad y pluralidad de sus comercios. Artículos que no se consiguen en Adrogué, Monte Grande o Lanús, están en Lomas. Sin embargo, en los últimos dos años (y con mayor agudeza en las últimas semanas) afronta una crisis inédita de ventas.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Lomas, Antonio Kahale, fue contundente: "No vivíamos algo así desde la pandemia. Es terrible". "La gente no tiene plata, pasan semanas que no se abren cajas, y a fin de mes hay que pagar sueldos, alquileres, los servicios que aumentan todos los meses. Cuando cumplís con todas las obligaciones no alcanza y los alquileres no se vuelven a renovar", sintetizó.

Temas
Seguí leyendo

Día del padre: fuerte caída de las ventas y preocupación en los comercios

Mega Liquidación en Lomas: más de 100 comercios ofrecen descuentos

Turdera: lanzan descuentos y promociones exclusivas en comercios

Peor que en pandemia: el endeudamiento de las familias trepó al 11,2%

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Allanamiento en uno de los talleres clandestinos.
Allanamientos.

Trata de personas: rescatan a 22 personas encerradas en talleres clandestinos de Zona Sur

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ian Lucas, con su Martín Fierro.  video
Crédito local.

El banfileño Ian Lucas ganó el Martín Fierro a la Revelación del año