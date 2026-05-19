martes 19 de mayo de 2026
Escribinos
19 de mayo de 2026
¡Ups!

Campi contó cómo casi termina a las piñas con Ricky Martin

Campi recordó el altercado que protagonizó con Ricky Martin durante sus días en VideoMatch. “Nos frenaron los productores”, aseguró.

Campi y Ricky Martin.&nbsp;

Campi y Ricky Martin. 

Campi desempolvó una anécdota desopilante de sus días VideoMatch y contó cómo estuvo a punto de agarrarse a trompadas con Ricky Martin. El artista lo recordó durante su visita al ciclo Las chicas de la culpa, en la pantalla de El Trece.

“Nos mandaron a José María Listorti y a mí a buscar el saludo de Ricky Martin”, arrancó Campi, y enseguida aclaró: “Era una época en la que no había celular. Nos dijeron que esperáramos en un hotel a que sonara el teléfono”.

Lee además
Campi contra Mariano Iúdica. 
Va de retro.

Por qué casi se agarran a piñas Campi y Mariano Iúdica
campi se pone en la piel mrs doubtfire en papa por siempre
Sobre las tablas.

Campi se pone en la piel Mrs Doubtfire en "Papá por siempre"

La espera se hizo más larga de lo esperado. “Estuvimos cinco días esperando que suene el teléfono. Queríamos ir a comer a un restaurante”, contó.

Embed

Campi contó cómo fue el encuentro con Ricky Martin

Campi contó que finalmente, después de tanta espera, llegó el llamado. “Al quinto día nos dicen ‘vayan que nos espera Ricky en la Sony’. Vamos y lo veo a Ricky que me mira y le dice algo al productor en secreto. Viene el productor y me dice: ‘Bueno, vamos a grabar el saludo. Pero vos mejor no’”, dijo.

Campi, fiel a su estilo, no se quedó callado. “Yo soy Tano, ¿viste? Le digo ‘¿Cómo que mejor no? ¿Por qué no?’. Me dicen ‘No, porque vos no sabés…’. Entonces le pregunto a Ricky: ‘¿Por qué no, Ricky? ¿Qué pasó? Yo estoy laburando’”, relató el actor.

image

La respuesta de Ricky Martín fue tajante. “No, bueno, porque no tengo ganas de hacer humor”, sentenció el artista. El humorista no se achicó: “Le dije ‘Pero yo hago el humor. Vos no. Vos mandá el saludo, nada más. Hace cinco días que te espero acá, muchacho. Yo no tengo un disco tuyo, ¿eh? Yo estoy laburando’”.

“Se paró Ricky, me paré yo. Yo no reculo, entro a encarar, y Ricky también, y nos frenaron los productores. Menos mal que nos frenaron, porque me cag… a trompadas, ¡porque es enorme! Y al final no aparecí en el video. La ganó Ricky, obvio”, cerró Campi.

Temas
Seguí leyendo

Por qué casi se agarran a piñas Campi y Mariano Iúdica

Campi se pone en la piel Mrs Doubtfire en "Papá por siempre"

"Papá por Siempre" confirmó su temporada de verano en Mar del Plata

El banfileño Ian Lucas ganó el Martín Fierro a la Revelación del año

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Guido Kaczka con su Martin Fierro de Oro.  video
¡Felicitaciones!

Guido Kaczka se consagró con el Martín Fierro de Oro: "La TV es mi vida"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ian Lucas, con su Martín Fierro.  video
Crédito local.

El banfileño Ian Lucas ganó el Martín Fierro a la Revelación del año