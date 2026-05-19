Campi contó cómo casi termina a las piñas con Ricky Martin

Campi desempolvó una anécdota desopilante de sus días VideoMatch y contó cómo estuvo a punto de agarrarse a trompadas con Ricky Martin. El artista lo recordó durante su visita al ciclo Las chicas de la culpa , en la pantalla de El Trece.

“Nos mandaron a José María Listorti y a mí a buscar el saludo de Ricky Martin ”, arrancó Campi, y enseguida aclaró: “Era una época en la que no había celular. Nos dijeron que esperáramos en un hotel a que sonara el teléfono”.

Sobre las tablas. Campi se pone en la piel Mrs Doubtfire en "Papá por siempre"

La espera se hizo más larga de lo esperado. “Estuvimos cinco días esperando que suene el teléfono. Queríamos ir a comer a un restaurante”, contó.

Campi contó que finalmente, después de tanta espera, llegó el llamado. “Al quinto día nos dicen ‘vayan que nos espera Ricky en la Sony’. Vamos y lo veo a Ricky que me mira y le dice algo al productor en secreto. Viene el productor y me dice: ‘Bueno, vamos a grabar el saludo. Pero vos mejor no’”, dijo.

Campi, fiel a su estilo, no se quedó callado. “Yo soy Tano, ¿viste? Le digo ‘¿Cómo que mejor no? ¿Por qué no?’. Me dicen ‘No, porque vos no sabés…’. Entonces le pregunto a Ricky: ‘¿Por qué no, Ricky? ¿Qué pasó? Yo estoy laburando’”, relató el actor.

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La respuesta de Ricky Martín fue tajante. “No, bueno, porque no tengo ganas de hacer humor”, sentenció el artista. El humorista no se achicó: “Le dije ‘Pero yo hago el humor. Vos no. Vos mandá el saludo, nada más. Hace cinco días que te espero acá, muchacho. Yo no tengo un disco tuyo, ¿eh? Yo estoy laburando’”.

“Se paró Ricky, me paré yo. Yo no reculo, entro a encarar, y Ricky también, y nos frenaron los productores. Menos mal que nos frenaron, porque me cag… a trompadas, ¡porque es enorme! Y al final no aparecí en el video. La ganó Ricky, obvio”, cerró Campi.