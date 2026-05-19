Guido Kaczka se consagró con el Martín Fierro de Oro: "La televisión es mi vida"

Guido Kaczka fue el gran protagonista de la 54° entrega de los Premios Martín Fierro al haber ganado el Martín Fierro de Oro , el galardón más importante entregado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA).

“Muchísimas gracias. La tele es mi vida y encontré una forma de vida en la tele, de muy chiquito. Me quieren mucho y lo siento siempre. Me bancan. Gracias a El Trece, a Adrián Suar, a Coco Fernández. También a Telefe por hacer esta fiesta y porque trabajé mucho en Telefe y en todos los canales, en El Nueve, América, la Televisión Pública”, expresó Guido Kaczka al tener el premio más importante de APTRA entre sus manos.

Uno por uno. Martín Fierro 2026: quiénes son los nominados por Aptra

¡Ups! La reacción de Pampita al perder con Sofía Gonet el Martín Fierro de la Moda

“Resulta que mi hobbie es mi trabajo. Hago lo que me gusta y me pagan por eso. Muchas gracias. Imaginaba cosas de chico y tengo muchísimo más. Prometo apoyar esto en la biblioteca y seguir trabajando un montonazo por la televisión”, cerró Guido Kaczka su discurso de agradecimiento.

image Guido Kaczka con su Martin Fierro.

Los canales con más Martín Fierro

La ceremonia se llevó a cabo en el Hotel Hilton, fue conducida por Santiago del Moro por segundo año consecutivo y lo transmitió Telefe, que fue el que más estatuillas se llevó.

Justamente, la emisora de San Cristóbal que ahora emite su programación desde la localidad bonaerense de Martínez obtuvo 14 premios, mientras que El Trece logró nueve, incluido el de Oro.

Luego le siguieron América TV y El Nueve con cinco galardones cada uno y la TV Pública con tres, aunque dos de ellos lo ganaron en la misma terna (Programa de Servicios) tras un premio compartido.