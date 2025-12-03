De cantar en la peatonal de Lomas al programa de Guido Kaczka para ayudar a sus padres

La cantante de la peatonal Laprida de Lomas, soñó con participar en el programa de Guido Kaczka.

Después de mucho tiempo de soñar con llegar a alguno de los programas que conduce Guido Kaczka , Hannah Moheda -que se hizo conocida por cantar en la peatonal de Lomas - lo logró. Y con un objetivo primordial que es ayudar a sus padres a reconstruir su casa que sufrió una gran inundación.

Gracias a su arma más poderosa que es su voz, la joven de 24 años que vive en Temperley, volvió a brillar una vez más, pero esta vez en la pantalla de la TV abierta y emocionó a todos con su historia.

El día después de estar frente a cámara y llegar a juntar casi $3 millones, Hannah habló con La Unión de lo sucedido en el programa Buenas Noches Familia : "Me siento muy contenta porque lo estaba deseando mucho y por fin llegó el momento".

Si bien Hannah tuvo otras presentaciones en la tele, llegar a El Trece es lo que más deseaba: "Antes de entrar al piso, sentí una cantidad de emociones que venía guardaron desde mis 14 años, pero cuando lo vi a Guido me puse tan contenta porque estaba cumpliendo un sueño mío, pero más de mis padres que deseaban con el alma que yo esté ahí".

Su admiración por el conductor nace porque como ella misma expresó: "Guido siempre hace programas para mostrar el talento argentino. En casa siempre lo vemos y también lo escuchamos en la radio".

La emoción fue mucha, pero la cantante logró disfrutar al máximo su performance. Brilló con su voz con un primer tema que cantó en inglés y luego Guido le pidió que cante a capella "Flores Amarillas". Estalló el aplauso del público.

La emoción de la cantante de Lomas por poder ayudar a sus padres

"Es muy difícil expresar lo que sentí esa noche porque me sobrepasó la emoción y más cuando se trata de mis papás. Cómo no voy ayudarlos después de tanto que me dieron y me apoyaron incondicionalmente", comentó sobre el objetivo que llevó al programa y que logró más de lo esperado.

Además de cumplir su sueño, Hannah sintió que podía colaborar con sus padres María Inés y Dante porque con tantas lluvias e inundaciones que sufrieron, la casa familiar quedó muy destruida y los arreglos son muy caros.

María Inés, se dedica a vender flores, mientras que su papá Dante trabaja en jardinería. "Desde mis 14 años que vengo haciendo casting para ir a algunos de los programas de Guido y no llegaba a entrar, y mis papás me apoyaban el doble. Casting que hacía, ahí estaba mi mamá al lado porque mi papá tenía q trabajar, pero siempre estaban los dos conmigo", relató, y agregó: "Cuando no entraba o no quedaba a ellos les pegaba más fuerte que a mí porque a casting que iba era mi mamá haciendo su casting de canto también, porque ella quería ser cantante, entonces lo de ayer fue mágico después de tantos años, ayer al lado de Guido y con mis papás fue hermoso".

70143d06-3167-4c5a-9eaf-f4cb92ab235a El abrazo junto a su mamá en el piso de El Trece.

Una historia marcada por los sueños sin cumplir

Así como Hannah contó que su mamá no pudo cumplir su sueño de cantar porque siempre había otras prioridades, tamién contó que sus abuelas pasaron por lo mismo. "Ellas tenían sus sueños, pero no lo pudieron cumplir porque tenían que hacerse cargo de su familia".

Durante el programa que salió al aire por la pantalla de El Trece, la lomense admitió que le hubiera gustado que sus abuelas la vean cumplir su sueño. "Ellas fallecieron un año después de la pandemia, pero tengo a mis papás conmigo que también dejaron sus sueños para ocuparse de la familia", afirmó muy emocionada y quiso englobar la historia familiar en una frase: "A veces la vida es el villano en tu historia".

Para finalizar dijo que sólo tiene palabras de agradecimiento hacia su familia: "Gracias a mis padres, que no pudieron con sus sueños, yo estoy acá. Hacen todo por mí, no me alcanza la vida para devolver todo lo que me apoyaron y ayudaron incondicionalmente".

Una noche emocionante