Una tarde para compartir libros, historias y música en Lomas

Las familias de Lomas de Zamora podrán disfrutar de un nuevo encuentro gratuito de lectura , narración y música organizado por el Municipio.

La actividad será este viernes 6 de diciembre, a las 16, en la Librería Casa del Sol ubicada sobre la A venida Hipólito Yrigoyen 8965 . "Es un taller pensado para infancias y familias donde vamos a compartir historias, cuentos y música en un ambiente relajado, agradable y de desconexión digital", informaron desde la Secretaría de Educación.

Vacaciones de invierno Lecturas y diversión: así fue la Feria del Libro de las Infancias en Lomas

Niños y niñas de hasta 9 años podrán participar de la jornada literaria acompañados por sus familias. Este taller ya tuvo ediciones tanto en Casa del Sol como en la Librería El Atril y en el CIS Alicia Moreau de Justo . Para anotarse, hay que llenar este formulario .

Lomas Lee en Comunidad tiene como objetivo fomentar la lectura desde la infancia hasta la adolescencia , proporcionando acceso a libros y materiales que estimulen la formación de bibliotecas personales y el uso de nuevas tecnologías. Ya se entregaron más de 40 mil libros en 99 escuelas primarias y 68 jardines de infantes .

La lectura se multiplica en los barrios de Lomas de Zamora

El Municipio tiene una Biblioteca Móvil que recorre los barrios para que los chicos y chicas tengan jornadas de lectura y recreación en escuelas, instituciones y espacios públicos. Además, en cada evento que se organiza en plazas y parques hay stands de libros y sectores destinados a la lectura como carpas, mesas y sillas.

El programa Lomas Lee en Comunidad también llegó a la Residencia de Larga Estadía "Las Calandrias", en San José, donde las personas adultas mayores disfrutaron de historias, leyendas y música. También recibieron una biblioteca con libros.