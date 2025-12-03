miércoles 03 de diciembre de 2025
3 de diciembre de 2025
A cargo del Municipio.

Una tarde para compartir libros, historias y música en Lomas

Este viernes realizarán un encuentro gratuito de lectura y narración en la Librería Casa del Sol. Podrán participar niños y niñas junto a sus familias.

Siguen los encuentros para fomentar la lectura en Lomas.
Las familias de Lomas de Zamora podrán disfrutar de un nuevo encuentro gratuito de lectura, narración y música organizado por el Municipio.

La actividad será este viernes 6 de diciembre, a las 16, en la Librería Casa del Sol ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 8965. "Es un taller pensado para infancias y familias donde vamos a compartir historias, cuentos y música en un ambiente relajado, agradable y de desconexión digital", informaron desde la Secretaría de Educación.

Niños y niñas de hasta 9 años podrán participar de la jornada literaria acompañados por sus familias. Este taller ya tuvo ediciones tanto en Casa del Sol como en la Librería El Atril y en el CIS Alicia Moreau de Justo. Para anotarse, hay que llenar este formulario.

La lectura se multiplica en los barrios de Lomas de Zamora

El Municipio tiene una Biblioteca Móvil que recorre los barrios para que los chicos y chicas tengan jornadas de lectura y recreación en escuelas, instituciones y espacios públicos. Además, en cada evento que se organiza en plazas y parques hay stands de libros y sectores destinados a la lectura como carpas, mesas y sillas.

El programa Lomas Lee en Comunidad también llegó a la Residencia de Larga Estadía "Las Calandrias", en San José, donde las personas adultas mayores disfrutaron de historias, leyendas y música. También recibieron una biblioteca con libros.

