Preparan una muestra a cielo abierto en Lomas de Zamora con arte, música, baile, feria y comidas

La segunda edición de la muestra a cielo abierto que presentará el Centro Cultural Dorado Arte de Lomas tendrá lugar este sábado a las 17 sobre la calle Día Vélez 76, entre Laprida y Gorriti. Los que se acerquen se van a encontrar con muchas actividades, feria, shows en vivo, música , baile , arte y comida a precios populares.

La muestra reunirá a cada uno de los alumnos que asistieron este año a los talleres que se brindan en el espacio cultural y además van a presentar distintas atracciones, todo gratuito y abierto a la comunidad que quiera sumarse a recorrer el lugar que se instalará en la calle para accesos de todos.

El sábado 6 de diciembre. Despiden el año en Lomas con una milonga especial, clases y show en vivo

"Todas las actividades que se realizan en el Cultural van a estar mostrándose en la calle. Los profesores junto a sus alumnos harán demostración de sus distintos estilos. Contaremos con la feria que se realiza durante el año como así también estarán artistas plásticos exponiendo sus obras, vendiendo y pintando en vivo haciendo que sea más atractiva la jornada", detalló la responsable del centro cultural, Iris Samaan .

Los que se acerquen también van a poder apreciar al coro "Cantar por cantar" que dirige Fernando Perego , se presentará el show de Adrián Tanoni que es cantor y humorista.

Habrá un especial de Cubarican que realiza eventos de salsa cubana durante todo el año en el espacio lomense, Ponele Sabor que brinda la posibilidad de bailar salsa y bachata y por último estará la agrupación Euforia que comenzarán a brindar clases en el cultura.

"Nos quedó chico el cultural por la cantidad de gente y aprovechamos para extendernos y llegar a toda la comunidad cortando la calle y de esa forma nuestros queridos vecinos puedan ser parte y ver lo que hacemos durante el año puertas adentro", explicó Samaan respecto a la muestra denominada "a cielo abierto".

QUIÉNES PARTICIPAN DE LA MUESTRA EN LOMAS DE ZAMORA

Artistas plásticos, profes de folklore, salsa, bachata, tango, rock and roll, yoga ,taekwondo, Chi Kung, arte y arte terapia, estarán presentes este sábado realizando sus respectivas presentaciones al público. Además, estará a disposición durante toda la tarde-noche, el buffet que estará afuera con parrilla, variedad de comida y bebidas.

"Es muy atractivo el evento de fin de año por eso queremos hacer partícipe a los vecinos que quieran acompañarnos", aseguró la responsable del espacio que funciona en el ex Club Pescadores de Lomas.

Ante cualquier consulta enviar un mensaje de WhatsApp al: 1167228439