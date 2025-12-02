Preparan una muestra a cielo abierto en Lomas de Zamora con arte, música, baile, feria y comidas

La segunda edición de la muestra a cielo abierto que presentará el Centro Cultural Dorado Arte de Lomas tendrá lugar este sábado a las 17 sobre la calle Día Vélez 76, entre Laprida y Gorriti. Los que se acerquen se van a encontrar con muchas actividades, feria, shows en vivo, música, baile, arte y comida a precios populares.
La muestra reunirá a cada uno de los alumnos que asistieron este año a los talleres que se brindan en el espacio cultural y además van a presentar distintas atracciones, todo gratuito y abierto a la comunidad que quiera sumarse a recorrer el lugar que se instalará en la calle para accesos de todos.
"Todas las actividades que se realizan en el Cultural van a estar mostrándose en la calle. Los profesores junto a sus alumnos harán demostración de sus distintos estilos. Contaremos con la feria que se realiza durante el año como así también estarán artistas plásticos exponiendo sus obras, vendiendo y pintando en vivo haciendo que sea más atractiva la jornada", detalló la responsable del centro cultural, Iris Samaan.
Todas las atracciones del evento en pleno centro de Lomas
Los que se acerquen también van a poder apreciar al coro "Cantar por cantar" que dirige Fernando Perego, se presentará el show de Adrián Tanoni que es cantor y humorista.
Habrá un especial de Cubarican que realiza eventos de salsa cubana durante todo el año en el espacio lomense, Ponele Sabor que brinda la posibilidad de bailar salsa y bachata y por último estará la agrupación Euforia que comenzarán a brindar clases en el cultura.
"Nos quedó chico el cultural por la cantidad de gente y aprovechamos para extendernos y llegar a toda la comunidad cortando la calle y de esa forma nuestros queridos vecinos puedan ser parte y ver lo que hacemos durante el año puertas adentro", explicó Samaan respecto a la muestra denominada "a cielo abierto".
QUIÉNES PARTICIPAN DE LA MUESTRA EN LOMAS DE ZAMORA
Artistas plásticos, profes de folklore, salsa, bachata, tango, rock and roll, yoga ,taekwondo, Chi Kung, arte y arte terapia, estarán presentes este sábado realizando sus respectivas presentaciones al público. Además, estará a disposición durante toda la tarde-noche, el buffet que estará afuera con parrilla, variedad de comida y bebidas.
"Es muy atractivo el evento de fin de año por eso queremos hacer partícipe a los vecinos que quieran acompañarnos", aseguró la responsable del espacio que funciona en el ex Club Pescadores de Lomas.
Ante cualquier consulta enviar un mensaje de WhatsApp al: 1167228439