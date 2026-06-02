Cómo fue el reencuentro de Araceli González y Adrián Suar tras años de distanciamiento

Luego de varios años de conflictos mediáticos y distanciamiento, Araceli González y Adrián Suar lograron empezar a reconstruir su vínculo . La actriz se encargó de contar los detalles del reencuentro con su ex y el papá de su hijo Toto Kirzner.

La primera señal fue cuando Araceli González asistió al estreno de prensa de “Sottovoce”, obra que protagoniza Adrián Suar y un gran elenco.

La actriz habló del tema durante una entrevista con Arriba Argentinos, en El Trece, al salir del teatro junto a sus hijos, Toto Kirzner y Flor Torrente. "Estamos muy bien, disfrutando de este momento, revinculándonos como familia“, expresó Araceli González.

Consultada sobre su relación actual con Adrián Suar, Araceli González explicó que ambos decidieron dejar atrás viejos conflictos y apostar por una etapa con más armonía. "Uno se va apartando de los conflictos. Tuvimos una cena preciosa los tres. Nos reímos mucho y fue muy emocionante. Ahí nos invitó a venir a ver la obra“, contó.

La confesión inesperada de Araceli González

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista llegó cuando Araceli González reveló que, a pesar de los años transcurridos, todavía no conoce personalmente a Margarita, la hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani.

Sin título-1 Araceli Gonzalez y sus hijos.

"La voy a conocer a Margarita, que no la conozco. Es un día muy lindo“, dijo con entusiasmo. La confesión sorprendió, ya que la adolescente tiene 13 años.

Además, contó que su actual pareja, Fabián Mazzei, también había sido invitado al estreno de “Sottovoce”, aunque ambos consideraron que lo mejor era avanzar con cautela en esta nueva etapa.