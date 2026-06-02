martes 02 de junio de 2026
Escribinos
2 de junio de 2026
Buena onda.

Cómo fue el reencuentro de Araceli González y Adrián Suar tras años de distanciamiento

Araceli González y Adrián Suar comenzaron a reconstruir su vínculo familiar luego de sus conflictos mediáticos. “Estamos muy bien”, dijo la actriz.

Araceli González y Adrián Suar.&nbsp;

Araceli González y Adrián Suar. 

La primera señal fue cuando Araceli González asistió al estreno de prensa de “Sottovoce”, obra que protagoniza Adrián Suar y un gran elenco.

Lee además
Araceli González y Fabián Mazzei. 
Vintage.

Araceli González reveló lo que encontró en la compu de Fabián Mazzei
Adrián Suár y Gustavo Bermúdez, en otros tiempos. 
Va de retro.

Cuándo nació la amistad entre Adrián Suar y Gustavo Bermúdez

Embed

La actriz habló del tema durante una entrevista con Arriba Argentinos, en El Trece, al salir del teatro junto a sus hijos, Toto Kirzner y Flor Torrente. "Estamos muy bien, disfrutando de este momento, revinculándonos como familia“, expresó Araceli González.

Consultada sobre su relación actual con Adrián Suar, Araceli González explicó que ambos decidieron dejar atrás viejos conflictos y apostar por una etapa con más armonía. "Uno se va apartando de los conflictos. Tuvimos una cena preciosa los tres. Nos reímos mucho y fue muy emocionante. Ahí nos invitó a venir a ver la obra“, contó.

La confesión inesperada de Araceli González

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista llegó cuando Araceli González reveló que, a pesar de los años transcurridos, todavía no conoce personalmente a Margarita, la hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani.

Sin título-1
Araceli Gonzalez y sus hijos.

Araceli Gonzalez y sus hijos.

"La voy a conocer a Margarita, que no la conozco. Es un día muy lindo“, dijo con entusiasmo. La confesión sorprendió, ya que la adolescente tiene 13 años.

Además, contó que su actual pareja, Fabián Mazzei, también había sido invitado al estreno de “Sottovoce”, aunque ambos consideraron que lo mejor era avanzar con cautela en esta nueva etapa.

Temas
Seguí leyendo

Araceli González reveló lo que encontró en la compu de Fabián Mazzei

Cuándo nació la amistad entre Adrián Suar y Gustavo Bermúdez

La picante pregunta de Moria Casán a Adrián Suar: "¿Sos mujeriego?"

Marixa, picante ante una ola de rumores: "Tengo la con... al plato"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Barbie Vélez y Fede Bal, distanciados. 
Fuerte.

Barbie Vélez, contra Fede Bal: "El trauma más grande de mi vida"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Araceli González y Adrián Suar.  video
Buena onda.

Cómo fue el reencuentro de Araceli y Suar tras años de distanciamiento