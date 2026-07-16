Con Lionel Scaloni, la Selección Argentina ganó 17 de 18 partidos mano a mano

La Selección Argentina está en una nueva final del mundo. El equipo de Lionel Scaloni mantuvo su mística ganadora y alcanzó una estadística impactante: ganó 17 de los 18 mano a mano que disputó desde que el entrenador asumió en el puesto que dejó Jorge Sampeoli tras Rusia 2018.

Con otra cuota de dramatismo en el final, la Selección Argentina derrotó a Inglaterra por 2-1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y prolongó esta racha histórica en eliminación directa y definiciones a partido único.

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La única caída de la Albiceleste fue el 2 de julio de 2019, frente a Brasil, por la semifinal de la Copa América, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por 2-0. Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico , Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Lautaro Martínez fueron parte de la formación titular. Luego ingresó Giovani Lo Celso y el arquero suplente era Juan Musso.

Estos datos completan enfrentamientos mata-mata, finales y definiciones a un solo partido, incluido el 3º puesto de esa Copa América y la Finalissima 2022. Desde entonces, la Scaloneta ganó 16 mano a mano consecutivos.

Lionel Scaloni, el padre de la Selección Argentina.

Pero, no se trata solamente de números. Este ciclo de Lionel Scaloni, que comenzó un 7 de septiembre de 2018, con un amistoso frente a Guatemala en el estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles, tiene marca registrada: la de un grupo que compite y resuelve partidos límites con fortalezas inclaudicables.

En Mundiales, en Qatar 2022 necesitó de dos tiempos extras y definición por penales para ser campeón: Países Bajos en cuartos y Francia en la final; mientras que en Estadios Unidos, México y Canadá 2026 fueron dos alargues: Cabo Verde en 16avos. y Suiza en cuartos, sin necesidad de los penales.

Otro dato en esta Copa del Mundo: ya sea en tiempo reglamentario o extra, se impuso en los siete partidos previos a la final que jugará frente a España.

Selección Argentina: el historial

Copa América 2019

Cuartos: Argentina 2-Venezuela 0.

Semifinal: Argentina 0-Brasil 2.

Tercer puesto: Argentina 2-Chile 1.

Copa América 2021

Cuartos: Argentina 3-Ecuador 0.

Semifinales: Argentina 1 (3)-Colombia 1 (2).

Final: Argentina 1-Brasil 0.

Finalissima 2022

Final: Argentina 3-Italia 0.

Qatar 2022: la gloria.

Mundial 2022

Octavos: Argentina 2-Australia 1.

Cuartos: Argentina 2 (4)-Países Bajos 2 (3).

Semifinal: Argentina 3-Croacia 0.

Final: Argentina 3 (4)-Francia 3 (2).

Copa América 2024

Cuartos: Argentina 1 (4)-Ecuador 1 (2).

Semifinal: Argentina 2-Canadá 0.

Final: Argentina 1-Colombia 0.

Mundial 2026

Dieciseisavos: Argentina 3-Cabo Verde 2.

Octavos: Argentina 3-Egipto 2.

Cuartos: Argentina 3-Suiza 1.

Semifinal: Argentina 2-Inglaterra 1.