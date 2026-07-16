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16 de julio de 2026
Allá vamos.

Con Lionel Scaloni, la Selección Argentina ganó 17 de 18 partidos mano a mano

El ciclo de Lionel Scaloni se caracteriza por una marca registrada que asombra y muestra la eficiencia del equipo. Suma cuatro títulos.

Los 11 de la Selección Argentina frente a Inglaterra.

Los 11 de la Selección Argentina frente a Inglaterra.

La Selección Argentina está en una nueva final del mundo. El equipo de Lionel Scaloni mantuvo su mística ganadora y alcanzó una estadística impactante: ganó 17 de los 18 mano a mano que disputó desde que el entrenador asumió en el puesto que dejó Jorge Sampeoli tras Rusia 2018.

Con otra cuota de dramatismo en el final, la Selección Argentina derrotó a Inglaterra por 2-1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y prolongó esta racha histórica en eliminación directa y definiciones a partido único.

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La única caída de la Albiceleste fue el 2 de julio de 2019, frente a Brasil, por la semifinal de la Copa América, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por 2-0. Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Lautaro Martínez fueron parte de la formación titular. Luego ingresó Giovani Lo Celso y el arquero suplente era Juan Musso.

El sello de Lionel Scaloni

Estos datos completan enfrentamientos mata-mata, finales y definiciones a un solo partido, incluido el 3º puesto de esa Copa América y la Finalissima 2022. Desde entonces, la Scaloneta ganó 16 mano a mano consecutivos.

Lionel Scaloni, el padre de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni, el padre de la Selección Argentina.

Pero, no se trata solamente de números. Este ciclo de Lionel Scaloni, que comenzó un 7 de septiembre de 2018, con un amistoso frente a Guatemala en el estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles, tiene marca registrada: la de un grupo que compite y resuelve partidos límites con fortalezas inclaudicables.

En Mundiales, en Qatar 2022 necesitó de dos tiempos extras y definición por penales para ser campeón: Países Bajos en cuartos y Francia en la final; mientras que en Estadios Unidos, México y Canadá 2026 fueron dos alargues: Cabo Verde en 16avos. y Suiza en cuartos, sin necesidad de los penales.

Otro dato en esta Copa del Mundo: ya sea en tiempo reglamentario o extra, se impuso en los siete partidos previos a la final que jugará frente a España.

Selección Argentina: el historial

Copa América 2019

Cuartos: Argentina 2-Venezuela 0.

Semifinal: Argentina 0-Brasil 2.

Tercer puesto: Argentina 2-Chile 1.

Copa América 2021

Cuartos: Argentina 3-Ecuador 0.

Semifinales: Argentina 1 (3)-Colombia 1 (2).

Final: Argentina 1-Brasil 0.

Finalissima 2022

Final: Argentina 3-Italia 0.

Qatar 2022: la gloria.

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Mundial 2022

Octavos: Argentina 2-Australia 1.

Cuartos: Argentina 2 (4)-Países Bajos 2 (3).

Semifinal: Argentina 3-Croacia 0.

Final: Argentina 3 (4)-Francia 3 (2).

Copa América 2024

Cuartos: Argentina 1 (4)-Ecuador 1 (2).

Semifinal: Argentina 2-Canadá 0.

Final: Argentina 1-Colombia 0.

Mundial 2026

Dieciseisavos: Argentina 3-Cabo Verde 2.

Octavos: Argentina 3-Egipto 2.

Cuartos: Argentina 3-Suiza 1.

Semifinal: Argentina 2-Inglaterra 1.

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