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Nicolás Tagliafico: "Banfield es donde crecí, donde empecé a amar el fútbol"

El defensor formado en Banfield Nicolás Tagliafico alcanzó su segunda final mundialista con la Selección Argentina. Recibió una camiseta del Taladro y emocionó al club de sus amores.

Nicolás Tagliafico, tras el triunfo de Argentina, recordó a Banfield.

Nicolás Tagliafico, tras el triunfo de Argentina, recordó a Banfield.

Nicolás Tagliafico, tras el triunfo de Argentina, recordó a Banfield.

Nicolás Tagliafico, tras el triunfo de Argentina, recordó a Banfield.

Luego de la remontada heroica ante los ingleses, con dos goles en los últimos minutos del encuentro, el defensor de la "Albiceleste" se tomó un tiempo y en la antesala de una nueva final, recordó su infancia en el predio de Luis Guillón.

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Tagliafico tiene ADN banfileño recorriendo sus venas y así lo explicó en la sala de prensa tras el triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. "Es el lugar donde crecí, donde empecé amar el fútbol", remarcó el actual defensor de Olympique de Lyon.

"Yo voy de muy chiquito a Banfield. No sólo hice las inferiores, también hice las infantiles, iba cuando mi hermano jugaba. Desde que tengo uso de razón iba al predio. Es el lugar donde crecí, donde empecé a amar el fútbol y empecé a dar mis primeros pasos, a esforzarme por primera vez. Esto lo voy a recordar de por vida", remarcó.

Estas declaraciones se las concedió a un periodista de DeporTV, quien le devolvió una camiseta de Banfield -la del ascenso de 2014- que el propio futbolista se la había regalado cuando el comunicador tenía 10 años, lo que le da un marco espacial y representa lo que Banfield significa para Tagliafico y lo que Tagliafico significa para Banfield.

La emotiva respuesta de Banfield

A través de su cuenta oficial, Banfield no escondió el orgullo que siente por el actual lateral izquierdo de la Selección Argentina, un futbolistas que se crio en el club, logró un recordado ascenso a Primera División en 2014 y se despidió del Taladro con 71 partidos oficial, con tres goles y tres asistencias.

"Qué bien nos representás", celebró la cuenta oficial del Albiverde tras la histórica victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra.

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