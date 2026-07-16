El emotivo posteo de Antonela Roccuzzo tras el triunfo de la Selección Argentina: "¡Gracias, Dios!"

Antonela Roccuzzo celebró el enorme triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 . Después la victoria de la Albiceleste, la esposa de Lionel Messi compartió una serie fotos en sus redes sociales, donde se pudieron ver los festejos del capitán argentino.

Además, de mostrar el orgullo que siente por Lionel Messi y por todo el equipo de Lionel Scaloni, Antonella Roccuzzo celebró con una foto familiar y dio cuenta de que ya palpitan la gran final. “¡Gracias Dios! ¡Vamooos Argentina a la Final!”, escribió junto a emojis de corazones celestes y blancos.

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El posteo no pasó inadvertido entre sus más de 40 millones de seguidores que le celebraron con ella. “Vamos, Argentina”, “Qué alegría más grande”, “Son lo más grande que hay”, “Vamos, capitana”, “Una vez más, la queen”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

La semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra se vivió con una intensidad absoluta dentro y fuera de la cancha.

Antonela Roccuzzo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro #Messi, su padre José Roccuzzo y familia de Lionel Messi celebraron la victoria de Argentina 2-1 Inglaterra. La Selección buscará la cuarta estrella ante España el domingo 19/07 en New Jersey/New York #mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/Zqc8Fl3x3D — Naiara Vecchio (@NaiVecchio) July 15, 2026

Y una de las imágenes que más conmovió a los hinchas fue la reacción de Antonela Roccuzzo después del agónico empate de la albiceleste.

La transmisión oficial enfocó de inmediato a la tribuna, donde estaba Antonela Roccuzzo siguiendo cada jugada junto a su familia. Al ver entrar la pelota en el arco inglés, la rosarina no pudo contener la emoción y rompió en llanto mientras celebraba el gol.