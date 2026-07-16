jueves 16 de julio de 2026
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16 de julio de 2026
Festejo.

El emotivo posteo de Antonela Roccuzzo tras el triunfo de la Selección Argentina: "¡Gracias, Dios!"

Antonela Roccuzzo se mostró orgullosa por el partido de Lionel Messi y de la Selección Argentina y compartió fotos desde el palco del estadio.

Antonela Roccuzzo y sus hijos.&nbsp;

Antonela Roccuzzo y sus hijos. 

Además, de mostrar el orgullo que siente por Lionel Messi y por todo el equipo de Lionel Scaloni, Antonella Roccuzzo celebró con una foto familiar y dio cuenta de que ya palpitan la gran final. “¡Gracias Dios! ¡Vamooos Argentina a la Final!”, escribió junto a emojis de corazones celestes y blancos.

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El posteo no pasó inadvertido entre sus más de 40 millones de seguidores que le celebraron con ella. “Vamos, Argentina”, “Qué alegría más grande”, “Son lo más grande que hay”, “Vamos, capitana”, “Una vez más, la queen”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

El llanto de Antonela Roccuzzo tras el gol de Enzo Fernández

La semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra se vivió con una intensidad absoluta dentro y fuera de la cancha.

Y una de las imágenes que más conmovió a los hinchas fue la reacción de Antonela Roccuzzo después del agónico empate de la albiceleste.

La transmisión oficial enfocó de inmediato a la tribuna, donde estaba Antonela Roccuzzo siguiendo cada jugada junto a su familia. Al ver entrar la pelota en el arco inglés, la rosarina no pudo contener la emoción y rompió en llanto mientras celebraba el gol.

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