viernes 10 de julio de 2026
Escribinos
10 de julio de 2026
Elegante.

El look de Antonela Roccuzzo en la inauguración del nuevo local de Victoria Beckham en Miami

Antonela Roccuzzo se llevó todas las miradas con su look en la velada de inauguración de la nueva boutique de Victoria Beckham en Miami.

Antonela Roccuzzo y Vistoria Beckham.&nbsp;

Antonela Roccuzzo y Vistoria Beckham. 

La esposa de Lionel Messi y la de David Beckham demostraron una vez más la estrecha relación que creció desde la llegada del capitán de la Selección Argentina al Inter Miami.

Lee además
Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, en familia. 
Es el amor.

El reencuentro de Antonela con Lionel Messi: "Te amamos"
Antonela Roccuzzo.
Dale play.

Antonela Roccuzzo debutó en TikTok con un sorpresivo video

El look que eligió Antonela Roccuzzo

Para esta cena de lujo, Antonela Roccuzzo se llevó todas las miradas con un estilo minimalista al elegir un diseño de la propia firma de su anfitriona del evento.

Esta vez, la rosarina lució un vestido largo en color verde oscuro, al cuerpo y sin mangas, perteneciente a la nueva colección creada por su amiga Victoria Beckham.

El look de Antonela Roccuzzo.

El look de Antonela Roccuzzo.

Para completar su look, optó por zapatos peep toe y una minibag de Hermès. Como embajadora de Tiffany, la rosarina realzó su look con joyas de oro de la marca, específicamente una cadena y aros.

Además, Antonela Roccuzzo llevó el pelo suelto al natural y un maquillaje centrado en resaltar los ojos con labios en tono nude.

También estuvieron presenten Marc Anthony y Nadia Ferreira, y el exfutbolista Ronaldo Nazário y su esposa Celina Locks.

Temas
Seguí leyendo

El reencuentro de Antonela con Lionel Messi: "Te amamos"

Antonela Roccuzzo debutó en TikTok con un sorpresivo video

Celia Cuccittini dio detalles del estado de salud de Jorge Messi

Por qué Mauro Icardi y la China desataron la furia de Wanda

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lionel Messi se mensajea con un actor argentino. 
Buena onda.

Con qué famoso argentino habla Lionel Messi antes de cada partido

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda estalló contra Mauro Icardi. 
Se pudrió todo.

Por qué Mauro Icardi y la China desataron la furia de Wanda