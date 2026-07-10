El look de Antonela Roccuzzo en la inauguración del nuevo local de Victoria Beckham en Miami

En la apertura de la nueva boutique de Victoria Beckham en el exclusivo centro comercial Bal Harbour Shops de la ciudad de Miami, Antonela Roccuzzo se destacó como una de las grandes invitadas y con un look muy especial en una velada del mundo de la moda.

La esposa de Lionel Messi y la de David Beckham demostraron una vez más la estrecha relación que creció desde la llegada del capitán de la Selección Argentina al Inter Miami.

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Para esta cena de lujo, Antonela Roccuzzo se llevó todas las miradas con un estilo minimalista al elegir un diseño de la propia firma de su anfitriona del evento.

Esta vez, la rosarina lució un vestido largo en color verde oscuro, al cuerpo y sin mangas, perteneciente a la nueva colección creada por su amiga Victoria Beckham.

El look de Antonela Roccuzzo.

Para completar su look, optó por zapatos peep toe y una minibag de Hermès. Como embajadora de Tiffany, la rosarina realzó su look con joyas de oro de la marca, específicamente una cadena y aros.

Además, Antonela Roccuzzo llevó el pelo suelto al natural y un maquillaje centrado en resaltar los ojos con labios en tono nude.

También estuvieron presenten Marc Anthony y Nadia Ferreira, y el exfutbolista Ronaldo Nazário y su esposa Celina Locks.