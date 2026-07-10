Cayó una banda dedicada al robo y venta ilegal de autos: atacaban en Lomas de Zamora

Desarticularon una banda que se dedicaba al robo y desguace de autos marca Honda en distintos puntos del Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Habían atacado en Lomas de Zamora .

La investigación empezó tras una denuncia por el robo de un Honda Civic el 31 de enero en el barrio porteño de Belgrano. El dueño buscó su auto en plataformas digitales y encontró repuestos del mismo modelo ofrecidos desde General Rodríguez . Enseguida avisó a la Policía.

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Los detectives a cargo de la pesquisa analizaron las publicaciones del sospechoso y de esa manera dieron con el taller, el desarmadero y los domicilios vinculados a su organización. Se comprobó que había una banda que robaba vehículos, los desarmaba, les cambiaba las patentes, les alteraba el grabado de cristales y los preparaba para revenderlos .

A partir de esa información, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°34 ordenó una serie de allanamientos realizados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Habían atacado en Lomas de Zamora

El robo se centraba en autos marca Honda.

En uno de los operativos, los policías encontraron un terreno con diez autos estacionados. Todos eran marca Honda. En el fondo del predio había varios vehículos a los que les faltaban algunas partes. Entre ellos estaba el Honda Civic robado en Belgrano.

Enseguida notaron que la banda había atacado en Lomas de Zamora y otros puntos del Conurbano. Había un Honda Fit con pedido de secuestro en la Comisaría 5ª de Villa Fiorito y otros dos Honda Civic solicitados en la Comisaría 10ª de Beccar y la 1ª de Morón.

En otro domicilio, la Policía encontró dos Honda Civic en la vereda y varios más en el patio delantero. De la misma manera que en el otro allanamiento, había faltantes de autopartes.

Los detenidos fueron una mujer de 20 años, un hombre de 37 y otro sujeto de 40. Quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°34, junto con los elementos secuestrados.