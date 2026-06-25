jueves 25 de junio de 2026
Escribinos
25 de junio de 2026
Megaoperativo.

Con operativos en Lomas de Zamora, desarticularon una banda que robaba autos y vendía sus partes

Tenían un desarmadero y estaban fuertemente armados. Identificaron domicilios vinculados a la banda en Lomas y La Matanza.

La banda vendía autopartes en el mercado negro.

La banda vendía autopartes en el mercado negro.

Desarticularon una banda dedicada al robo de vehículos para luego desguazarlos y vender sus partes en el mercado ilegal. Hubo allanamientos en Lomas de Zamora y La Matanza.

La investigación empezó en el mes de abril, luego de que se detectara un desarmadero clandestino en Isidro Casanova. En los primeros allanamientos se incautaron teléfonos celulares que fueron analizados para desentramar el funcionamiento de la banda y su estructura.

Lee además
El acusado fue detenido en Lomas de Zamora.
Filmado.

Lomas de Zamora: cayó un ladrón acusado de cometer multiples robos en comercios
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
Buscados.

Caen dos prófugos por el robo de un auto a un chofer de una aplicación de viajes

Los detectives identificaron domicilios vinculados a la banda en distintos puntos de Lomas de Zamora y La Matanza. En total hubo 13 objetivos en la mira de la Justicia, los cuales fueron allanados.

auto robado
El momento en que encontraron el desarmadero. Luego hubo operativos en Lomas.

El momento en que encontraron el desarmadero. Luego hubo operativos en Lomas.

Allanamientos en Lomas de Zamora y La Matanza

En los procedimientos hubo ocho personas detenidas, mientras que otros dos sospechosos no fueron encontrados, según informaron fuentes judiciales a La Unión. Entre los detenidos había una persona ya investigada anteriormente por actividades en desarmaderos clandestinos, quien se encontraba bajo libertad condicional.

Además, en uno de los allanamientos se identificó a dos policías en actividad. Quedaron a disposición de la Auditoría General de Asuntos Internos.

Los agentes secuestraron 85 autopartes pertenecientes a vehículos robados, además de documentación y otros elementos considerados de interés para la investigación. Además, incautaron armas de fuego de distintos calibres, más de 300 municiones, equipos de comunicación, dinero en efectivo y elementos utilizados para simular que pertenecían a fuerzas de seguridad.

Los imputados fueron acusados por asociación ilícita, encubrimiento agravado con ánimo de lucro, tenencia ilegal de armas y municiones e infracción a la normativa que regula la actividad de autopartes.

Temas
Seguí leyendo

Lomas de Zamora: cayó un ladrón acusado de cometer multiples robos en comercios

Caen dos prófugos por el robo de un auto a un chofer de una aplicación de viajes

Recuperan un auto robado en Lomas: tenía patentes falsas y arrestaron a una mujer

Más de100 alumnos de un colegio de Lomas se capacitaron en RCP

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Vecinos de Lomas y otros distritos se movilizarán a Edesur 
Reclamo.

Vecinos de Lomas y otros distritos se movilizan a Edesur por los reiterados cortes de luz

Las más leídas

Te Puede Interesar

Más de100 alumnos de un colegio de Lomas de Zamora se capacitaron en RCP.
Salud.

Más de100 alumnos de un colegio de Lomas se capacitaron en RCP