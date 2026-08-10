martes 11 de agosto de 2026
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10 de agosto de 2026
¿Qué onda?

Mauro Icardi y la China Suárez, en otro escándalo en un boliche: "Una morocha"

Mauro Icardi y la China Suárez fueron vistos en el boliche Tequila y comenzaron a circular rumores. “Pasaron algunas cosas”, ventilaron.

La China Suárez y Mauro Icardi, en otro escándalo.&nbsp;

La China Suárez y Mauro Icardi, en otro escándalo. 

Laura Ubfal, quien contó detalles de la salida de la pareja, contó que llegaron al VIP del boliche junto a un empresario y socios de Wanda Cosmetics.

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Se trata, además, de quienes estarían detrás del proyecto para crear la línea de belleza de la China Suárez. “Se los vio divertidos y entre tragos en el VIP del famoso lugar de la Costanera”, dijo la periodista.

Mauro Icardi y la China Suárez.

Mauro Icardi y la China Suárez.

La periodista recordó que pocas semanas atrás otra noche en el mismo lugar había terminado en el centro de la escena por el escándalo relacionado con Ekaterina Ojeda y ahora habría pasado algo similar.

“Se habla de una ‘morocha’ presente en la barra y hay promesa de fotos y videos”, señaló Laura Ubfal. Sin embargo, la propia periodista eligió ponerle un freno a la especulación y aclaró: “Habrá que ver si son datos ciertos”.

“Pasaron algunas cosas” entre Mauro Icardi y la China Suárez

En medio de los rumores, Juan Etchegoyen reveló en sus redes sociales otros detalles de lo ocurrido en el boliche. "Me cuentan que anoche Maurito y la China fueron a un boliche porteño de salida con amigos, pero pasaron algunas cosas. Aparentemente, él estaba muy comunicativo con la gente del lugar, pero sobre todo con alguien que no conocía", sentenció.

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