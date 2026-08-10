Mauro Icardi y la China Suárez, en otro escándalo en un boliche: "Una morocha"

Mauro Icardi y la China Suárez fueron vistos el sábado por la noche en Tequila , el boliche ubicado en la Costanera , y comenzaron a correr todo tipo de rumores. También hay versiones sobre una joven que estuvo muy cerca del futbolista.

Laura Ubfal , quien contó detalles de la salida de la pareja, contó que llegaron al VIP del boliche junto a un empresario y socios de Wanda Cosmetics.

Se trata, además, de quienes estarían detrás del proyecto para crear la línea de belleza de la China Suárez. “Se los vio divertidos y entre tragos en el VIP del famoso lugar de la Costanera”, dijo la periodista.

La periodista recordó que pocas semanas atrás otra noche en el mismo lugar había terminado en el centro de la escena por el escándalo relacionado con Ekaterina Ojeda y ahora habría pasado algo similar.

“Se habla de una ‘morocha’ presente en la barra y hay promesa de fotos y videos”, señaló Laura Ubfal. Sin embargo, la propia periodista eligió ponerle un freno a la especulación y aclaró: “Habrá que ver si son datos ciertos”.

“Pasaron algunas cosas” entre Mauro Icardi y la China Suárez

En medio de los rumores, Juan Etchegoyen reveló en sus redes sociales otros detalles de lo ocurrido en el boliche. "Me cuentan que anoche Maurito y la China fueron a un boliche porteño de salida con amigos, pero pasaron algunas cosas. Aparentemente, él estaba muy comunicativo con la gente del lugar, pero sobre todo con alguien que no conocía", sentenció.