Wanda Nara bancó el embargo de la "Casa de los sueños" de Mauro Icardi

Wanda Nara llegó a la Argentina, acompañada de sus hijos y su pareja, Martín Migueles , tras estar varada en Italia por la falta de los pasaportes de sus hijas, por el robo que ocurrió en su casa de Milán y en medio de otro conflicto con Mauro Icardi.

Tras una batalla legal y la negativa de Mauro Icardi a firmar el inicio del trámite de los pasaportes, finalmente la justicia italiana le otorgó el poder para tramitar los documentos sin la necesidad de la firma paterna.

Se pudrió todo. Wanda estalló contra Mauro por ir al cumple del hijo de la China

Wanda Nara habló con la prensa que la esperaba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se refirió al hecho. En especial a la actitud de Mauro Icardi, muy distinta a la de Maxi López.

"Cuando la jueza italiana hizo tan rápido esa resolución, la verdad que me largué a llorar, me desplomé, porque era impensado", agradeció el accionar de la jueza italiana: "Los pasaportes se hicieron con mi firma y con la de un tutor que puso la justicia italiana", añadió.

Sobre el recuerdo de las amenazas de Mauro Icardi de "hacerle la vida imposible", Wanda Nara sostuvo que no le sorprende. Además, reaccionó al pedido del futbolista, quien exige que sus hijas vuelvan a Turquía: "No me sorprende (...) Una vez que yo fui a pedir que el papá firme el pasaporte, dijo: 'De ninguna manera quiero que se queden en Italia, las voy a empezar a notar en septiembre en un colegio y después van a ser deportadas a Turquía'. Es una locura".

Wanda Nara habló de todo.

Wanda Nara habló del embargo a Mauro Icardi

Wanda Nara también opinó sobre el supuesto embargo de "la casa de los sueños" para alimentos futuros de sus hijas y la polémica reacción de parte de Mauro Icardi.

"Yo lo hice simplemente porque yo sé qué clase de madre soy, sé cuánto gano, cuánto guardo y cuánto invierto en mis hijos, y como veía también gastos desmedidos de la otra parte, dije: 'Me aseguro la casa para mis hijas'"