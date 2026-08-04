martes 04 de agosto de 2026
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4 de agosto de 2026
Se picó.

Wanda Nara respondió a las críticas tras la difusión de sus fotos en la playa

Wanda Nara estalló contra los usuarios de las redes sociales y contra un medio turco luego de la viralización de unas fotos de sus vacaciones.

Wanda Nara, sin vueltas.&nbsp;

Wanda Nara, sin vueltas. 

Las fotos fueron difundidas por el medio turco "Populicc", donde se muestra a la conductora de Telefe junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas en Italia.

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Rápidamente, las imágenes se viralizaron en las redes sociales y hubo todo de tipo de comentarios, en muchos casos completamente fuera de lugar.

La respuesta de Wanda Nara a las críticas

En este contexto sin perder tiempo, Wanda Nara utilizó sus redes sociales para responder a los usuarios y acusó al medio turco de alterar las imágenes.

"Uno es un video y lo otro es un Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo", sentenció, sin vueltas, la conductora en su mensaje.

No es la primera vez que un popular medio turco se encarga de difundir imágenes de Wanda Nara, sin el consentimiento de la protagonista de las imágenes.

De hecho, las veces que esta situación ocurrió, fue ella quien decidió enfrentar las críticas y cuestionar que su cuerpo sea un tema de discusión en una sociedad que debería estar avanzada.

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