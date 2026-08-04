Wanda Nara respondió a las críticas tras la difusión de sus fotos en la playa

Wanda Nara fue lapidaria con los usuarios de las redes sociales que criticaron su cuerpo luego de la viralización de unas serie de imágenes suyas en bikini disfrutando de la playa en familia y los acusó de ser "trolls pagos".

Las fotos fueron difundidas por el medio turco "Populicc" , donde se muestra a la conductora de Telefe junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas en Italia.

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Rápidamente, las imágenes se viralizaron en las redes sociales y hubo todo de tipo de comentarios, en muchos casos completamente fuera de lugar.

En este contexto sin perder tiempo, Wanda Nara utilizó sus redes sociales para responder a los usuarios y acusó al medio turco de alterar las imágenes.

"Uno es un video y lo otro es un Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo", sentenció, sin vueltas, la conductora en su mensaje.

No es la primera vez que un popular medio turco se encarga de difundir imágenes de Wanda Nara, sin el consentimiento de la protagonista de las imágenes.

De hecho, las veces que esta situación ocurrió, fue ella quien decidió enfrentar las críticas y cuestionar que su cuerpo sea un tema de discusión en una sociedad que debería estar avanzada.