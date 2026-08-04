Cómo es Aprender Lomas, la web con toda la oferta educativa en un solo lugar

Lomas de Zamora tiene una plataforma digital creada por el Municipio que concentra toda la información sobre más de 570 cursos, talleres, capacitaciones y carreras que se dictan en 59 instituciones. La idea es facilitar el acceso a los vecinos que buscan capacitarse, aprender un oficio o continuar sus estudios.

Las personas que entren a la página web de Aprender Lomas encontrarán la oferta educativa de los centros de formación profesional , las escuelas municipales , escuelas técnicas , la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) y las múltiples entidades que funcionan en los distintos barrios.

Gran actuación. Un estudiante de la Técnica Nº2 de Temperley clasificó a la semifinal de la Olimpíada Argentina de Tecnología

Hay un total de 575 opciones en múltiples áreas y rubros como administración y gestión, ambiente, automotriz, construcciones, cuidados y servicios comunitarios, electromecánica, deportes, electrónica, estética, gastronomía, hotelería y turismo, industria alimentaria, industrias culturales, informática, indumentaria, madera y mueble, metalurgia, oficios, química, salud y textil.

La web brinda la posibilidad de filtrar las búsquedas por áreas temáticas, localidades e instituciones. También se puede navegar por el mapa interactivo y descubrir oportunidades de formación en cada localidad. Cuando seleccionen el curso o carrera que les interesa, los vecinos accederán a las direcciones y números de contacto para comunicarse con la institución y concretar la inscripción.

"Me anoté en el curso porque me encanta cocinar, siento que es una buena experiencia y aparte no encontrás en todos lados un curso así. Es algo nuevo, innovador y te da la oportunidad de sumar conocimientos", destacó Pilar, una de las vecinas que forma parte de una capacitación en pastelería que se dicta en conjunto con la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) en Temperley.

Nuevo Centro de Formación Tecnológica en Lomas de Zamora

Para que los vecinos tengan más lugares donde estudiar y aprender, el Municipio inauguró el nuevo Centro de Formación Tecnológica "Aprender Lomas" en Banfield.

El lugar ubicado en la calle Barceló 470 tiene un aula tecnológica y un aula maker totalmente equipadas para que vecinos puedan participar de diferentes propuestas de formación profesional y los alumnos de las escuelas tengan hagan prácticas y salidas educativas.

El lugar además brinda la posibilidad de experimentar con distintas tecnologías, acceder a distintos cursos y talleres que están disponibles en la plataforma Aprender Lomas y asesorarse en la búsqueda de todo el empleo que surge a partir de las nuevas tecnologías.