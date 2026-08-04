Lanzan un innovador taller de collage en Lomas para aprender a fusionar imágenes con palabras

El taller que se dictará en Lomas, estará a cargo de la artista y escritora Didi Grau.

Un taller dedicado a adolescentes y adultos brindará a partir de este viernes la Biblioteca Popular Julio Cortázar de Lomas a un precio comunitario. Se trata de un espacio para plasmar la creatividad a través de collage donde se fusionarán las imágenes junto a las palabras.

El taller collage de imagen y palabra estará distado por la artista plástica Didi Grau en el espacio ubicado en Miguel Cané 967, Lomas Este a las 16. La profesional contó que se trata de crear un espacio parala creatividad. "Hacer collage es una forma de jugar y además se trata de una técnica que nos conecta con el placer y es sumamente terapéutica".

Con valor comunitario de apenas $2000 los que se anoten a la primera clase que será este viernes van a escuchar por parte de la profesional de qué se trata el taller, cuántos tipos de collage existen y luego se pondrán a trabajar con las palabras y la imágenes.

Lo único que tienen que llevar los asistentes son hojas canson número 5, tijera y pegamento en barra, según pidió la profesional del arte. "Por mi parte voy a llevar a la clase papeles que sean para recortar y palabras que tengo preparadas para la ocasión", detalló.

Con todo lo expuesto cada uno de lo participante podrán armar su propio collage. "La iniciativa pretende que armen una composición de un tema en particular que se expondrá en la hoja que lleven. Se van a tener que inspirar en las imágenes de los recortes y vincularlas con las palabras que cada uno elija", explicó.

Para el primer tema, la profesora comentó que van a crear a través de imágenes a algún personaje absurdo. "Vamos a recortar caras, cuerpo y materiales que voy a llevar especialmente", anticipó.

Como será cada encuentro

Sobre la carga horaria del taller adelantó que será aproximadamente de dos horas y media. "En este primer encuentro 'piloto' voy a explicar como surgen los collage y voy a dar algunos ejemplos sobre todo de los tipos que hay como los figurativo y los abstractos", expresó la artista que vive en Banfield.

El taller que promete estar activo una vez a la semana cada quince días también tendrá como tema alguna inspiración en poemas. "Será una linda forma de trabajar porque invita a la creatividad de cada uno y a plasmar ideas de acuerdo a un texto escrito", adelantó la escritora e ilustradora que tiene su propia cuenta de Instagram @graudidi donde se puede ver parte de lo que hace.

Los adolescentes y adultos que quieran anotarse pueden hacerlo enviando un mensaje de WhatsApp al 1126464676