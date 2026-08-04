Hacen debates en los barrios de Lomas rumbo al Congreso de la Comunidad 2026.

Durante todo el mes de agosto, en Lomas de Zamora se llevan adelante encuentros en espacios barriales para preparar lo que será el Congreso de la Comunidad 2026. Se trata de una iniciativa de vanguardia en políticas públicas que involucra a los vecinos en la planificación.

Los Pre-Congresos de la Comunidad en Lomas Los funcionarios del Municipio se reúnen para "escuchar los problemas, las ideas y las soluciones que ven para su barrio". "A través de estas instancias previas de escucha y trabajo colectivo es que vamos a diseñar el Plan de Gobierno 2027 en el Congreso de la Comunidad que se va a desarrollar el próximo 12 de septiembre, tal como hicimos en 2024 y 2025", sintetizó la jefa de Gabinete de Lomas, Sol Tischik.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sol Tischik (@soltischik) "Con Fede (Otermín) creemos que la única forma de gobernar un Municipio tan grande y con tanta gente como Lomas -somos más de 700 mil personas en 89 km2- es estando cerca, escuchando con atención lo que inquieta a los vecinos y gestionar atendiendo a esas necesidades", añadió Tischik durante el encuentro en el Instituto Provincia de San Juan de Parque Barón.

Cómo participar de los encuentros en Lomas Los vecinos pueden anotarse al Congreso de la Comunidad 2026 en este link del Municipio de Lomas de Zamora. También se puede consultar por las mesas de participación correspondiente a cada Centro de Gestión Municipal de barrio al WhatsApp 112193-7726.

El Congreso de la Comunidad será el 12 de septiembre, en el Parque Eva Perón (parque de Lomas). Antes, del 1° al 18 de agosto se realizan los 14 Precongresos Territoriales, y del 21 al 31 de agosto los Precongresos Temáticos.

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