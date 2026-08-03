Los estremecedores posteos del hombre que mató a su hijo y se entregó en Lomas de Zamora

Néstor Rubén Godoy se entregó en la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora y confesó que había matado a su hijo Nahuel Benjamín Godoy , de 12 años. Sus redes sociales siguieron abiertas tras la detención y salieron a la luz posteos estremecedores.

El hombre de 41 años estaba separado de la madre de su hijo, quien vivía en Lanús. Ambos compartían un régimen de visitas: él retiraba a Nahuel los viernes y lo devolvía los domingos. Fue en ese momento donde perpetró el brutal homicidio contra el menor, al que le provocó lesiones mortales.

Horror. Se entregó en una comisaría de Lomas y confesó que había matado a su hijo de 12 años

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En las redes sociales, Néstor era una persona completamente distinta . Se mostraba como un padre presente y afectuoso. Había subido varias fotos con su hijo a su cuenta de Instagram. Imágenes que hoy toman una dimensión tenebrosa.

En octubre de 2023, para el cumpleaños de Nahuel, Néstor le había dedicado un mensaje. “Hoy hace 10 años que viniste a nuestras vidas, la peleaste para estar hoy con nosotros. Te miro y no puedo creer las similitudes que nos identifican como padre e hijo. Muy feliz cumpleaños, Nahuel, papá te ama ”, había escrito junto a una foto del nene.

El mencionado posteo es el más reciente sobre Nahuel. La gran mayoría de las publicaciones tienen que ver con la actividad musical del asesino, quien era aficionado al rock y solía presentarse como bajista. Sin embargo, se pueden encontrar varios posteos más de los Godoy juntos.

Los posteos del asesino en su cuenta de Instagram.

El 2 de abril de 2023, el hombre publicó varias selfies con su hijo por el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. El menor tenía esa patología. “Feliz día, hijo. Te amo. Amor que no se puede reemplazar”, había posteado Néstor. En junio de 2021, se puede encontrar un video de Néstor tocando la guitarra y jugando con Nahuel, también en el contexto de concientización.

En otra publicación, de febrero de 2022, el hombre hacía referencia al poco tiempo que pasaba con su hijo debido al régimen de visitas impuesto tras la separación de su expareja. “Es muy poco de amor sólo una vez por semana... pero todo llega”, expresó junto a una selfie con Nahuel.

Los posteos del asesino en su cuenta de Instagram.

El brutal homicidio de Nahuel Godoy

Todo comenzó el sábado por la mañana. Un llamado al 911 alertó sobre una persona fallecida en una casa ubicada en la calle Río Negro al 1800, en la localidad de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown.

Efectivos policiales fueron hasta el lugar y los recibió una mujer de 80 años, dueña de la vivienda, quien los hizo pasar al fondo. Allí, los agentes encontraron el cuerpo de un niño de 12 años sin vida, tendido sobre una cama.

Los peritos que examinaron el cuerpo observaron lesiones gravísimas. El chico presentaba un importante traumatismo en el tabique nasal, un marcado edema en el lado derecho del rostro y una abundante pérdida de sangre. Había fallecido al menos ocho horas antes. Minutos después, el padre del menor fue a la Comisaría 1ª de Lomas para entregarse y confesar que había sido el autor de todas esas lesiones.