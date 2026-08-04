El cineasta de Lomas que convirtió la falta de presupuesto en su mejor escuela

Desde chico, Sebastián Juriz o Bastian-A (su seudónimo) que es de Lomas , entendió al cine como una pasión. Pero, como él mismo contó, esa pasión, lo "agarró en la calle, con una vieja cámara Cannon analógica y una grabadora de VHS". Recuerda que esas herramientas las descubrió en un viejo armario y se convirtieron en sus armas.

Fotos que nunca fueron reveladas y tomas en casette que nunca entraron a un laboratorio, fueron parte de una historia que quiso recorrer Bastián y para ello se preparó. "Puedo narra mi vida con el arte audiovisual a través de dos etapas: antes y después de ingresar a la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales de Lomas de Zamora. No hubo un día que dijera 'quiero ser director'. Fue más como una necesidad", comenzó relatando sobre la pasión que tiene por el séptimo arte.

Para Bastián, el cine le abrió un abanico de historias y también lo ayudo a sacar mucho de lo que tenía adentro, según relató: "Había sentimientos que necesitaban salir. Algunas ya estaban afuera escritos sobre un papel, otros plasmadas en una fotografía y el cine resulto el único lugar donde podía juntar imagen, sonido, silencio y gente".

Toda su historia, desde sus estudios hasta su primera película ha estado vinculada a Lomas: "Empece desde abajo. Mirando y robando planos, molestando. Después me di cuenta que para contar lo que yo quería no alcanzaba con dirigir. Tenia que producir también. Porque si no producís, nadie te deja filmar. Hoy hago dirección, producción, todo", explicó Bastián que con 50 años y una gran trayectoria es cineasta, cuentista, poeta y fotógrafo.

Como tiene una gran pasión por la escritura, de a poco entendió que todo se podría vincular en el proceso de creación, por ejemplo de un corto o un film. "Escribo, pero lo que escribo lo decoro, lo que decoro lo encuadro, lo que encuadro lo grabo y lo hago porque me gusta ensuciarme las manos. Para mi esta actividad no pasa por el glamour. Es laburo, es calle, es robarle un plano al día y que no se den cuenta", explicó sobre su trabajo al que le pone el corazón y sobre todo mucho oficio.

El cine independiente

Si bien, como director de cine siempre supo que la realización de una película no es nada fácil, contó que nunca decidió hacer cine sin presupuesto, fue el camino que eligió para poder dedicarse a lo que realmente le gusta.

"A mi nadie me vino a poner un presupuesto arriba de la mesa. Y ahí tuve que preguntarme ¿Me dedico a otra cosa o me las rebusco? Y elegí rebuscármela", expresó con total seguridad y añadió: "Producir una película no es llenar una planilla. Es salir a buscar la silla que decora la escena. Es encontrarle la ropa al actor. Es ver como carajo iluminas con lo que hay para que la escena se vea. Es conseguir todo con las uñas y con el alma. ¿Es mas difícil? Sí. Siempre es más difícil sin recursos. No solo en el cine, en cualquier cosa. Pero tiene una ventaja: tenés que estar en todo. Y eso te enseña".

Como todo trabajo duro, este también tiene sus ventajas y desventajas, pero Bastián supo capitalizar cada paso que dio para incorporar aprendizaje y así lo explicó: "Yo no tuve quien ilumine, así que aprendí a iluminar, no tuve quien edite, así que me senté en la Pc y edité yo. No tuve asistente de dirección, así que fui director y asistente a la vez. Me tuve que inventar ojos para estar en todos lados. Y cuando terminas así, a pulmón, lo disfrutas distinto. Porque cada plano te costó. Porque cada cosa que hay en el plano la fuiste a buscar vos y eso no te lo da ningún presupuesto".

Su pasión con las locaciones lomenses

Su sentimiento por Lomas es muy fuerte ya que ha vivido en la zona casi todo su vida hasta hace unos años que por distintas circunstancias el camino lo llevó a mudarse a CABA. "Crecí en Lomas. Hice mi vida en Lomas. Mis amigos están en Lomas. Me enamoré en Lomas. Lloré en Lomas. Lomas aparece en todos mis proyectos porque es algo inherente a mi", expresó con un genuino sentimiento excede toda explicación.

Desde sus comienzos en el mundo del cine ha tenido un gran arraigo en Lomas de Zamora. "Después de hacer mi primera película, 'Dolores', tuve que dejar Lomas y venirme a la Ciudad de Buenos Aires, por esa costumbre de 'estar más cerca de donde se corta el bacalao', pero mi anhelo, mi deseo, cada mañana que me despierto, es poder regresar a Lomas", aseguró con total sinceridad por ese sentimiento que sigue intacto hacia sus raíces.

Bastián tiene tanto amor por Lomas que la distancia parece que haber logrado que el sentimiento se agigante y así lo describió: "Respiro distinto en Lomas. Será que percibo un amor que no puedo encontrar en otro lado".

El consejo hacia los jóvenes estudiantes de cine

Gracias a su experiencia, por haber realizado varios film como "Dolores, un día se quedó sola" (2019), "Un bolero. Si la muerte tiene tus ojos" (2021), "Círculos. La cita de ensueños" (2022), "Círculos. Luz en la oscuridad" (2024) y el documental "Cineasta independiente de Argentina (2025) es que el director de Lomas se anima a decirle a las generaciones futuras que "aprovechen al máximo a sus profesores. Que se saquen todas las dudas. Que pregunten todo. Pero, por sobre todas las cosas les diría: agarren la cámara. La que tengan a mano ya sea de la del celu, la que puedan, pero graben".

Como Bastián ha incursionada siempre en el cine independiente, con el presupuesto que él mismo pudo generar quiso dejar un mensaje sobre lo que cada uno quiera del cine a la hora de dedicarse a ello. "Seguro que hacer una película siempre va a ser mas lindo con presupuesto, pero hay que aprender a valorar el producto terminado. Muchas veces veo alguna de mis películas y pienso: 'pucha, si esta escena la hubiera rodado con plata, que hermosa hubiese quedado', pero después veo que la película igual se hizo. Costó muchísimo más, pero está terminada".

Por eso, el mensaje para los jóvenes que están recién incursionando en el cine, según Bastián es: "Dedicarse al cine depende exclusivamente del interior de cada uno. De cuanto cada uno está dispuesto a darle al cine. El cine no le debe dar a una persona. La persona debe darle al cine. Si le das, en algún momento te devuelve".

Más que sueños por cumplir, hay anhelos

Cuando a Bastián se le pregunta que le queda por cumplir, él es sincero y asegura que con lo que siempre soñó fue con hacer una película y ya lo logró con excelentes resultados. "Dolores un día se quedó sola: mi primera película y ese film me hizo conocer el interior de un avión. Me hizo conocer otro país que no sea Argentina. Me llevó al Festival de Valdivia en Chile que es uno de los festivales más importantes de América. Ese fue mi sueño cumplido. A partir de ahí empezaron lo anhelos".

Por eso, remarcó que lo que anhela actualmente es "poder servir de espejo para un montón de chicos que sueñan hacer su película". Poder enseñarles y demostrarles que todo es posible es a lo que apunta. "Quiero que sepan que hacer cine no solo se trata de dinero. Que si querés, lo podés hacer. Que nadie te quite el sueño. Y mis manos están abiertas a eso", manifestó.

Sobre cada proyecto que se presente, el cineasta fue categórico y dejó en claro que sea una propuesta grande o no, "un proyecto es un proyecto y si no le ponés amor, lo dejás chiquito. La grandeza de un proyecto depende del amor que vos le des al desarrollarlo".

Su regreso a Lomas y la historia que espera ser contada

Bastián contó que todas las mañanas se despierta con ese anhelo de poder regresar a Lomas. "En el mientras tanto tengo un objetivo que cumplir, ese que me propuse el día que agarré mis pocas cosas y me vine a CABA. Mientras tanto sigo escribiendo. Tengo novelas, cuentos y guiones listos. Personajes que hoy son estatuas varadas en un papel esperando tomar vida y transformarse en películas".

Volver a sus pagos es poder ayudar a tantos de esos chicos que ve abandonar la actividad relacionada al cine. "Vivimos en una Nación muy difícil. Me gustaría volver a Lomas y tratar de que esos chicos que sueñan a 24 cuadros por segundo puedan tener la oportunidad en el cine y no abandar. Mientras tanto sigo acá. Todos los días haciendo fotografías. Todas las noches escribiendo, sangrando en tinta. Y las 24 horas mi mente piensa en la próxima película", concluyó el lomense que siempre espera su regreso al lugar que lo vio crecer.

Para ver todo el material del lomense entrar en: https://www.facebook.com/ba.bastiana