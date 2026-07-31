Un documental retrata el legado del artista de Temperley César Fioravanti y llega al Cine Gaumont

La vida, obra y el universo del artista plástico, escultor y pintor de Temperley César Fioravanti llega a la pantalla grande con "Dinamogramas, el arte de la memoria" , el documental dirigido por Andrea Schellemberg que se estrenará con dos funciones especiales el viernes y el domingo 2 de agosto, a las 20, en la sala 3 del Cine Gaumont.

El largometraje comenzó a rodarse durante la pandemia, durante meses, la directora acompañó a Fioravanti en su taller, en su casa, en las calles de su barrio y junto a otros artistas de su generación. Allí registró cómo el escultor encontraba en el trabajo cotidiano una manera de enfrentar la incertidumbre.

“Él no tenía miedo a la muerte, por lo menos no lo manifestaba. Lo que hacía era trabajar muchísimo y organizar una muestra colectiva con la esperanza de que terminara el encierro”, recordó la directora Andrea Schellemberg en diálogo con Diario La Unión.

El documental pone en valor la historia de uno de los artistas más importantes de Lomas de Zamora . César Fioravanti fue declarado ciudadano lustre del distrito en 2019 en reconocimiento a su trayectoria y su aporte al arte argentino. Además, una de las salas del Teatro del Municipio lleva su nombre , como homenaje permanente a quien desarrolló gran parte de su obra desde su taller de Temperley.

El rodaje continuó hasta poco antes del fallecimiento del artista, ocurrido el 5 de marzo de 2025.

Un documental que dejó un legado

El rodaje continuó hasta poco antes del fallecimiento del artista, ocurrido el 25 de marzo de el 5 de marzo de 2025. Antes de morir, Fioravanti alcanzó a ver un primer montaje de 35 minutos. “Seguí grabando hasta poco tiempo antes de que falleciera. Eso es lo que se ve en el final de la película. Él llegó a ver un corte, aunque todavía no era la película que hoy conocemos”, señaló la realizadora.

Consultada sobre la posibilidad de proyectar el documental en el distrito donde vivió el artista, Schellemberg explicó que por el momento no está previsto. Dinamogramas, el arte de la memoria tendrá dos funciones de estreno el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto, a las 20, en la Sala 3 del Cine Gaumont, ubicado en Avenida Rivadavia 1635, Ciudad de Buenos Aires. En ambas proyecciones estará presente la directora Andrea Schellemberg.