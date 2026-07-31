viernes 31 de julio de 2026
Escribinos
31 de julio de 2026
Estreno.

Un documental retrata el legado del artista de Temperley César Fioravanti y llega al Cine Gaumont

“Dinamogramas, el arte de la memoria”, dirigida por Andrea Schellemberg, retrata la vida y la obra del reconocido escultor y pintor de Temperley.

El documental retrata la vida y la obra del escultor y pintor de Temperley.
El documental retrata la vida y la obra del escultor y pintor de Temperley.

La vida, obra y el universo del artista plástico, escultor y pintor de Temperley César Fioravanti llega a la pantalla grande con "Dinamogramas, el arte de la memoria", el documental dirigido por Andrea Schellemberg que se estrenará con dos funciones especiales el viernes y el domingo 2 de agosto, a las 20, en la sala 3 del Cine Gaumont.

El largometraje comenzó a rodarse durante la pandemia, durante meses, la directora acompañó a Fioravanti en su taller, en su casa, en las calles de su barrio y junto a otros artistas de su generación. Allí registró cómo el escultor encontraba en el trabajo cotidiano una manera de enfrentar la incertidumbre.

Lee además
El auto con el que atropellaron al menor en Temperley.
En Sarandí.

Detuvieron al conductor que atropelló a un nene de 2 años y escapó, pero quedó libre
Recuperaron al gato robado.
Alivio.

Final feliz en Temperley: recuperaron al gato que había sido robado
El documental comenzó a rodarse durante la pandemia.

El documental comenzó a rodarse durante la pandemia.

Artista de Temperley

“Él no tenía miedo a la muerte, por lo menos no lo manifestaba. Lo que hacía era trabajar muchísimo y organizar una muestra colectiva con la esperanza de que terminara el encierro”, recordó la directora Andrea Schellemberg en diálogo con Diario La Unión.

El documental pone en valor la historia de uno de los artistas más importantes de Lomas de Zamora. César Fioravanti fue declarado ciudadano lustre del distrito en 2019 en reconocimiento a su trayectoria y su aporte al arte argentino. Además, una de las salas del Teatro del Municipio lleva su nombre, como homenaje permanente a quien desarrolló gran parte de su obra desde su taller de Temperley.

El rodaje continu&oacute; hasta poco antes del fallecimiento del artista, ocurrido el 5 de marzo de 2025.

El rodaje continuó hasta poco antes del fallecimiento del artista, ocurrido el 5 de marzo de 2025.

Un documental que dejó un legado

El rodaje continuó hasta poco antes del fallecimiento del artista, ocurrido el 25 de marzo de el 5 de marzo de 2025. Antes de morir, Fioravanti alcanzó a ver un primer montaje de 35 minutos. “Seguí grabando hasta poco tiempo antes de que falleciera. Eso es lo que se ve en el final de la película. Él llegó a ver un corte, aunque todavía no era la película que hoy conocemos”, señaló la realizadora.

Consultada sobre la posibilidad de proyectar el documental en el distrito donde vivió el artista, Schellemberg explicó que por el momento no está previsto. Dinamogramas, el arte de la memoria tendrá dos funciones de estreno el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto, a las 20, en la Sala 3 del Cine Gaumont, ubicado en Avenida Rivadavia 1635, Ciudad de Buenos Aires. En ambas proyecciones estará presente la directora Andrea Schellemberg.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron al conductor que atropelló a un nene de 2 años y escapó, pero quedó libre

Final feliz en Temperley: recuperaron al gato que había sido robado

Un baile para todos: la Matinée Lomas festeja el Día del Amigo

Así fue el festejo especial en Temperley que unió a abuelos y nietos en un centro de jubilados

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Juan José Campanella, con Eduardo Blanco y Victoria Almeida. 
Recomendados.

Finde en Lomas: una obra de Juan José Campanella y mucha música en vivo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los Andes busca despegar en la Primera Nacional.
Por la recuperación.

Alex Valdez Chamorro apuntó al déficit de Los Andes en la Primera Nacional