Bruno Sepúlveda rescindió su contrato con Banfield y ya tendría confirmado su próximo destino

El mercado de pases de la Liga Profesional sumó un movimiento ruidoso de última hora. Bruno Sepúlveda concretó su desvinculación definitiva de Banfield. El experimentado delantero de 33 años rescindió de común acuerdo el vínculo que lo unía a la institución, cerrando así una etapa marcada por la irregularidad.

El atacante arribó a la institución en enero de 2024, disputó encuentros correspondientes a la Primera División, Copas de la Liga y Copa Argentina. El balance final de toda su trayectoria con la camiseta albiverde arroja las siguientes cifras oficiales.

Entre 2024 y 2026, Bruno Sepúlveda disputó un total de 58 partidos, solamente anotó 13 goles y brindó 2 asistencias. Una producción muy pobre para un delantero que llegaba con la expectativa de triunfar en Banfield, pero no terminó cumpliendo con lo deseado.

Su última aparición con la camiseta de Banfield se dio de manera inmejorable desde el resultado: ingresó desde el banco ante Sarmiento de Junín y marcó un golazo de penal picándola en la victoria por 3 a 2. Sin embargo, la necesidad de una reconfiguración presupuestaria y deportiva aceleró el final.

#Banfield Bruno Sepúlveda rescinde su vínculo y no será más futbolista del Taladro.



Se corta uno de los contratos más altos del plantel, como parte de dicha reestructuración.



Por otra parte, hay negociaciones avanzadas por LUCIANO GIMÉNEZ 9 para reemplazarlo. pic.twitter.com/GVqmiUsGl5 — Matias Colombo (@maticolombo_) July 31, 2026

Cuándo se va Bruno Sepúlveda de Banfield

La salida de Bruno Sepúlveda ya es un hecho administrativo. En las próximas horas, el delantero armará las valijas para presentarse en Vicente López, someterse a la revisión médica de rigor y estampar su firma para convertirse oficialmente en nuevo refuerzo de Platense.

Según confirmó el periodista Matías Colombo, la rescisión de Bruno Sepúlveda con Banfield se debe a la intención de la Comisión Directiva de cortar uno de los contratos más altos del plantel como parte de la reestructuración económica.

Con la baja consumada, la dirigencia de Banfield se movió rápidamente para cubrir el vacío ofensivo. El apuntado principal para transformarse en el nuevo centrodelantero es Luciano Giménez, futbolista cuyo pase pertenece a Estudiantes de La Plata y que viene de tener rodaje a préstamo en Huracán.

Las negociaciones avanzan a paso firme, aunque Banfield deberá resolver primero un frente de cinco inhibiciones económicas vigentes para poder habilitar de forma oficial a sus caras nuevas. Con esta nueva salida, la Comisión Directiva encabezada por Matías Mariotto apunta a ordenar las finanzas del club, ya que hace algunos días también se fue Danilo Arboleda a San Lorenzo y el club busca dejar atrás las deudas que arrastra.