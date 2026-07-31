Con regresos, Temperley se alista para recibir a Gimnasia y Tiro

Temperley no quiere detener su marcha. Se subió al tren de la alegría y la próxima estación será Gimnasia y Tiro de Salta , en el estadio Alfredo Beranger . De cara a ese partido, el entrenador Nicolás Domingo retocará la formación, ya que contará con regresos de pesos, pero también tendrá una baja.

Con las altas para recibir al Millonario, el técnico modificará el esquema táctico, retornando al 4-4-2, respecto del 4-2-3-1 utilizado en el trascendental triunfo logrado ante San Martín, en Tucumán , en tiempo de descuento.

Partido bravo. Las bajas de peso que sufre Temperley para viajar a Tucumán

Hecho un Demonio. Hauche, el otro pibe de 39 años que la rompe en Temperley

Ya cumplieron las sanciones el volante Adrián Arregui y el delantero Gabriel Hauche , eslabones importantes de esta racha de nueve fechas sin derrotas y que llevaron al Gasolero al 2º puesto de la zona B de la Primera Nacional.

Con estos regresos, quiénes saldrán del equipo son Lucas Richarte y Gerónimo Tomasetti. De esta manera, el mediocampo está cubierto, pero quedará por resolver quién acompañará al Demonio Hauche en el frente ofensivo.

Facundo Krüger en lista amarilla

La variante se debe a la quinta amarilla de Facundo Krüger, autor del primer gol en Tucumán. También fue amonestado con Atlanta (6º), Deportivo Maipú de Mendoza (13º), Chacarita Juniors (17º) y Atlético de Rafaela (21º).

Con su tanto agónico, Marcos Echeverría tendría la chance de volver a la titularidad tras nueve partidos, de los cuales no fue convocado en dos. Su última vez había sido en la derrota contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy (0-1).

La duda está en Valentín Aguiñagalde. El central se ausentó por un traumatismo de tobillo y fue reemplazado por Nicolás Ávalos. El otro en recuperación es el volante ofensivo Luciano Nieto, con un esguince de rodilla.

Autoridades en el Alfredo Beranger

Temperley (37 puntos) y Gimnasia y Tiro de Salta (28), se enfrentarán el domingo 2 de agosto, desde las 15.30, en el estadio Alfredo Beranger, por la 23º fecha de la zona B de la Primera Nacional.

El árbitro del partido será el lanusense Pablo Giménez, secundado por Walter Ferreyra y Gonzalo Roldán. Cuarto árbitro: Agustín Panizza. Televisa LPF Play.