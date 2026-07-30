Marcos Echeverría avisa que en Temperley "todos queremos el objetivo del ascenso"

El “9” vive del gol, es parte del oficio, pero cuando los caminos a la red se cierran, aparecen las dudas, la falta de confianza y todo se hace cuesta arriba. Marcos Echeverría , delantero de Temperley puede dar fe de ello. Por eso, ese grito agónico en Tucumán fue un desahogo.

Significó un volver a nacer después de varias batallas sin el premio mayor. Su anterior grito había sido el 12 de abril, en el empate 3-3 contra Quilmes en el estadio Alfredo Beranger , por la 9º fecha de la zona B de la Primera Nacional, que tiene al Gasolero como escolta.

Momento imborrable. El día que un hincha de Temperley invadió una cancha para abrazar a Maradona

“Estoy contento por este grupo. Tiramos todos para el mismo lado y todos vamos por el mismo objetivo. Por suerte me toco entrar y hacer el gol. Le agradezco a Franco Díaz porque me dio el pase y la pude empujar”, expresó el jugador oriundo de Tandil.

El entrenador Nicolás Domingo lo bancó como titular hasta el partido con Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Había sido parte del 11 inicial en 12 de 13 fechas, ausentándose en una por encontrarse suspendido.

El ahora DT de Temperley y el joven delantero, en el pasado fueron compañeros y el propio jugador lo destacó en su llegada al club de Turdera: “A Nicolás Domingo lo tuve de compañero en Banfield, compartimos plantel, se cómo piensa y la idea que maneja".

Todos los abrazos para el goleador de Temperley.

Temperley logró un agónico triunfo ante San Martín de Tucumán por 2-1 y estiró su invicto a nueve fechas, con seis victorias y tres empates para, con 37 puntos, quedar a cuatro del puntero Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El Lobo, junto a Tristán Suárez y Atlanta -ambos con 36- deben sus partidos correspondientes a la 21º jornada.

“Lo merecíamos porque lo buscamos todo el partido, fuimos mejores que el rival. Este equipo tiene hambre de gloria, todos queremos el objetivo y somos todos jóvenes, por eso queremos ascender. Lo estamos buscando y lo estamos trabajando mucho”, avisó el atacante de 23 años, cuyo pase le pertenece a Banfield.

¿Marcos Echeverría titular?

El próximo domingo, desde las 15.30, Temperley buscará prolongar su buen presente cuando reciba a Gimnasia y Tiro de Salta, partido en el que Marcos Echeverría intentará volver a la titularidad por la baja de Facundo Krüger, que llegó al límite de tarjetas amarillas.

“Trabajamos para esto, en la semana nos matamos, siempre con una sonrisa porque todos estamos por la misma misión. La verdad que estos resultados son del equipo, trabajamos bastante para que eso pase”, se ilusionó el goleador que quiere seguir enamorado de la red.