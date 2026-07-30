Con cuatro medallas de oro y dos récords, Helen Bernard Stilling volvió a brillar en atletismo

En la antesala a lo que serán los Juegos Suramericanos 2026, donde ya tiene asegurado su lugar, Helen Bernard Stilling brilló en el Campeonato Nacional U23 y mostró sus credenciales mientras se prepara para el evento multideportivo que se realizarán en septiembre en Santa Fe.

La atleta de Lomas de Zamora fue una de las grandes ganadoras del certamen que reunió a los mejores de su categoría y se consolidó como una de las promesas del atletismo nacional. Y sus números lo reflejan claramente: obtuvo la medalla de oro en las cuatro competencias que participó y también consiguió dos récords de su categoría. Increíble.

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Otro vez en lo más alto. De Lomas de Zamora y campeona nacional: el nuevo logro de Helen Bernard Stilling

La representante del equipo del Municipio de Lomas se coronó campeona nacional en la prueba de los 100 metros con vallas con un tiempo de 13.61, también lo consiguió en los 200 metros llanos con un registro de 24.69 y completó su póker de títulos con las postas, ya que integró los equipos que ganaron las postas 4x100 metros y 4x400 metros.

Sin embargo, como si esto fuera poco, sumó otros logros en la competencia que se realizó el fin de semana en Tigre. Y es que en la carrera de los 100 metros con vallas, además de lograr el oro, también marcó el récord de la prueba en campeonatos nacionales, algo que también logró en la posta 4x100.

Con estos resultados, la deportista de Lomas de Zamora sigue dándole forma a un gran 2026, donde además batió el récord argentino U23 en la prueba de los 100 metros con valla, el cual tenía una vigencia de más de 40 años.

Los próximos desafíos de Helen Bernard Stilling

Después de su destacada actuación en el Campeonato Nacional U23, la joven deportista de Lomas tendrá por delante varios desafíos importantes, entre ellos los Juegos Suramericanos 2026.

Antes de lo que será su participación en el evento multideportivo que reunirá a los mejores deportistas de América del Sur, Helen dirá presentante en el Campeonato Nacional de Atletismo de mayores y el Campeonato Sudamericano U23.