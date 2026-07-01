Orgullo de Lomas: Helen Bernard Stilling se adueñó de un récord argentino vigente hace 40 años

Helen Bernard Stilling sigue demostrando por qué es una de las promesas del atletismo argentino y ahora sumó un nuevo logro. La deportista de Lomas de Zamora volvió a bajar su mejor registro personal y se quedó con el récord nacional U23 en los 100 metros con vallas vigente hace más de cuatro décadas.

En un campeonato organizado por la Federación de Atlética Metropolitana (FAM) y que se desarrolló en la pista del Cenard, la representante del equipo del Municipio de Lomas brilló y terminó en lo más alto del podio, sumando un nuevo gran logro personal.

Con un tiempo de 13.40, Bernard Stilling no sólo batió su mejor marca personal (era de 13.52, conseguida en 2025), sino que también superó por cinco centésimas el récord que ostentaba Beatriz Capotosto desde hace 42 años en la categoría U23.

Sin embargo, el logro de la atleta local no terminó ahí. Con su brillante actuación en el torneo Carlos Bianchi Luti, logró el tercer mejor tiempo del historial argentino. Así grabó su nombre entre las mejores exponentes que tuvo el país en esta prueba a lo largo de su historia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agencia Deportes Lomas (@agenciadeporteslomas)

El récord absoluto a nivel nacional lo tiene Verónica Depaoli desde 1999 con un tiempo de 13.28. A esa marca, de a poco, se acerca Bernard Stilling, que con 20 años (en agosto cumplirá 21) no para lograr objetivos y continúa afianzándose como una de las mejores atletas de Argentina.

Un camino lleno de logros para la promesa de Lomas

Helen Bernard Stilling participó en los torneos juveniles más importantes del mundo y ahora empezó a dar sus primeros pasos a nivel de mayores. Estuvo en el Mundial U20, también en los Juegos Panamericanos U23 y ya sumó su primera medalla en mayores.

Sus logros más destacados incluyen los siguientes títulos: campeona sudamericana U20 en los 100 metros con vallas y campeona sudamericana U23 en los 400 metros con vallas, como así también la medalla de plata en los 60mts con vallas en el Sudamericano Indoor de mayores realizado en Cochabamba. Además, se coronó campeona argentina en 400m con vallas y en la posta 4x400.