miércoles 01 de julio de 2026
Escribinos
1 de julio de 2026
Para celebrar.

Orgullo de Lomas: Helen Bernard Stilling se adueñó de un récord argentino vigente hace 40 años

Con un tiempo de 13.40, la atleta de Lomas de Zamora rompió la plusmarca U23 en los 100 metros con vallas y y logró el tercer mejor tiempo histórico del país.

Helen Bernard, el orgullo de Lomas en atletismo

Helen Bernard, el orgullo de Lomas en atletismo

En pocas palabras

  • Helen Bernard Stilling: Se adueñó del récord argentino U23 en 100 metros con vallas, vigente hace más de 40 años.
  • Logro histórico: Con 13.40, superó la marca de Beatriz Capotosto y alcanzó el tercer mejor tiempo del historial argentino.
  • Proyección: La atleta de Lomas de Zamora, con 20 años, se consolida entre las mejores exponentes del país en atletismo.
Resumen generado por Thinkindot AI

En un campeonato organizado por la Federación de Atlética Metropolitana (FAM) y que se desarrolló en la pista del Cenard, la representante del equipo del Municipio de Lomas brilló y terminó en lo más alto del podio, sumando un nuevo gran logro personal.

Lee además
Dinero recuperado en los allanamientos.
Megaoperativo.

Allanamientos en Lomas por robos de boqueteros: recuperan enormes sumas de dinero
El caso es investigado por la UFI 7 de Lomas de Zamora.
Investigación.

Fiorito: indagarán al colectivero que atropelló y mató al ladrón que acababa de asaltarlo

Con un tiempo de 13.40, Bernard Stilling no sólo batió su mejor marca personal (era de 13.52, conseguida en 2025), sino que también superó por cinco centésimas el récord que ostentaba Beatriz Capotosto desde hace 42 años en la categoría U23.

Sin embargo, el logro de la atleta local no terminó ahí. Con su brillante actuación en el torneo Carlos Bianchi Luti, logró el tercer mejor tiempo del historial argentino. Así grabó su nombre entre las mejores exponentes que tuvo el país en esta prueba a lo largo de su historia.

El récord absoluto a nivel nacional lo tiene Verónica Depaoli desde 1999 con un tiempo de 13.28. A esa marca, de a poco, se acerca Bernard Stilling, que con 20 años (en agosto cumplirá 21) no para lograr objetivos y continúa afianzándose como una de las mejores atletas de Argentina.

Un camino lleno de logros para la promesa de Lomas

Helen Bernard Stilling participó en los torneos juveniles más importantes del mundo y ahora empezó a dar sus primeros pasos a nivel de mayores. Estuvo en el Mundial U20, también en los Juegos Panamericanos U23 y ya sumó su primera medalla en mayores.

Sus logros más destacados incluyen los siguientes títulos: campeona sudamericana U20 en los 100 metros con vallas y campeona sudamericana U23 en los 400 metros con vallas, como así también la medalla de plata en los 60mts con vallas en el Sudamericano Indoor de mayores realizado en Cochabamba. Además, se coronó campeona argentina en 400m con vallas y en la posta 4x400.

Temas
Seguí leyendo

Allanamientos en Lomas por robos de boqueteros: recuperan enormes sumas de dinero

Fiorito: indagarán al colectivero que atropelló y mató al ladrón que acababa de asaltarlo

Lomas de Zamora: detuvieron a un delincuente cuando intentaba abrir autos estacionados en pleno centro

Facundo Medina recordó su infancia en Fiorito: "Es lindo representar a mi barrio"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Brondo no volverá a Los Andes.
Decisión tomada.

No habrá regreso: Manuel Brondo no volverá a Los Andes

Las más leídas

Te Puede Interesar

Jorge Vivaldo, DT de Brown de Adrogué.
Arrancó derecho.

Jorge Vivaldo, feliz por el triunfo y los refuerzos