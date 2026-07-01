Lomas de Zamora: detuvieron a un delincuente cuando intentaba abrir autos estacionados en pleno centro

El hombre fue sorprendido en el centro de Lomas de Zamora.

Un hombre de 49 años fue detenido en pleno centro de Lomas de Zamora cuando intentaba abrir autos estacionados para robar pertenencias del interior. Sin embargo, solo estuvo algunas horas tras las rejas, hasta que recuperó la libertad por disposición de la Justicia.

Fuentes policiales informaron a La Unión que el delincuente fue sorprendido por personal de la Comisaría 1º, que llevaba adelante una investigación por una serie de hurtos ocurridos bajo la misma modalidad en la zona céntrica.

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La causa se inició a raíz de la denuncia de un vecino de 55 años, quien el pasado 25 de junio dejó estacionada su Renault Kangoo sobre Meeks y Gorriti mientras realizaba compras en el centro comercial.

Al regresar, encontró una de las puertas del vehículo abierta y comprobó que le habían robado un morral que contenía una notebook.

Lomas-Detenido El acusado fue captado por las cámaras de seguridad en Lomas de Zamora.

A partir de las tareas investigativas, gracias a un video de una cámara de seguridad, los efectivos establecieron que el presunto autor frecuentaba esa misma zona en idéntica franja horaria y que estaría vinculado a otros hechos similares registrados en las últimas semanas.

Con esa información, los policías montaron un operativo de vigilancia y, finalmente, lo localizaron en la esquina de Meeks y Laprida, donde, según informaron fuentes policiales, intentaba abrir los vehículos estacionados sobre la cuadra.

Seguirá imputado por hurto

El sospechoso, identificado como L. P., de 49 años, fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde estuvo demorado varias horas.

La causa quedó en manos de la UFI 13 de Lomas de Zamora, que dispuso la formación de actuaciones por "hurto simple", aunque ordenó la libertad del imputado en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal, por lo que continuará vinculado a la investigación mientras avanza el expediente.