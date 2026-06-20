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20 de junio de 2026
Buscados.

Villa Centenario: cayeron dos prófugos por el robo de un auto a un chofer de una aplicación de viajes

Uno intentó tenía arresto domiciliario, e intentó escapar por los techos. El otro cayó cuando iba a presentarse de forma encubierta en Tribunales.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

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Dos hombres prófugos de la Justicia fueron detenidos por la SubDDI de Lomas de Zamora, acusados de asaltar a mano armada a un chofer de aplicación y robarle el auto en Villa Centenario el pasado 24 de enero, cuando lo emboscaron al llegar a un viaje solicitado por una plataforma digital.

El ataque fue en la esquina de Pasaje Merlín y 12 de Octubre. Con violencia física y un arma de fuego, los asaltantes le robaron su Chevrolet de trabajo, el celular, la documentación y una billetera con 40 mil pesos en efectivo.

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Tras meses de tareas de inteligencia, la UFI 19 y el Juzgado de Garantías 6 ordenaron tres allanamientos simultáneos. El primero, en calle Trelles, dio negativo. El segundo, en Lisandro de la Torre, terminó en una persecución.

Allí, B.M.P., de 22 años —que ya cumplía arresto domiciliario por otra causa—, intentó escapar por los techos linderos al ver llegar a la Policía. Un operativo cerrojo lo interceptó minutos después en Gaucho Rivero y Falucho, mientras que el tercer allanamiento, en Derqui, partido de Pilar, también fue negativo.

Tribunales
Uno de los acusados por el robo en Villa Centenario cayó cuando se iba a presentar en Tribunales.

Uno de los acusados por el robo en Villa Centenario cayó cuando se iba a presentar en Tribunales.

Uno de los detenidos cayó en Tribunales

El otro implicado, identificado como K.D.D., de 33 años, planeaba presentarse de forma encubierta en el polo judicial de Lomas de Zamora. La Policía montó una guardia discreta y lo interceptó en la vía pública, en Camino Negro y Larroque, cuando intentaba ingresar a los Tribunales.

El fiscal Pablo Rossi, de la UFI 19, avaló las detenciones. Ambos quedaron imputados por "robo agravado por su comisión en poblado y en banda y con uso de arma de fuego".

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