La banfileña Sylvia Bonfliglio se suma al Festival de Teatro Breve “Dos Veces Bueno Ariel Barchilón” , con su obra “Selva y Juan” , en un homenaje al fallecido maestro, dramaturgo y autor argentino. Se trata de una propuesta con 44 obras en ocho programas.

La obra de Sylvia Bonfliglio, con Victoria Colman y Juan Pablo Alonso, sale a escena los sábados a las 18 en el Teatro La Máscara del barrio de San Telmo.

“Es un festival muy interesante con una movida impresionante de actores, directores y autores. Ariel Barchilón falleció el año pasado y están al frente del festival su compañera Leticia y su hija Alegría”, le cuenta Sylvia Bonfiglio a La Unión.

La autora y escritora oriunda de Banfield fue compañera en la Universidad de Buenos Aires de Ariel Barchilón y luego compartieron varas aventuras artísticas.

“Fue un maestro que nos condujo, era una persona muy querida. Tenía un método para enseñar dramaturgia, era amoroso, hacía devoluciones personalizadas y muy puntillosas, siempre resaltando lo bueno", señala.

Festival de teatro breve.

Sylvia Bonfiglio, docente y autora de teatro

Sylvia Bonfiglio es profesora y licenciada en letras recibida en la Universidad de Lomas de Zamora. Se formó también en dramaturgia y dirección teatral. Actualmente tiene las cátedras de Historia de la Literatura III y Literatura Argentina en el Instituto de Formación Superior Siglo XXI

Escribe y dirige teatro. Integró el staff del periódico El Banfileño en los roles de redacción y dirección. En este momento es directora de Clandestino, página de Facebook e Instagram Somos Clandestino. Es autora del libro de relatos "Una manta" y del poemario "Conjura palabras".

Se interesa en preservar y dar a conocer la cultura de su entorno: "Creo en las palabras. Siento que tienen una luz, pequeña, pero capaz de iluminarnos el camino. Y ahí ando… caminando y buscándolas".