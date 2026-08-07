viernes 07 de agosto de 2026
Escribinos
7 de agosto de 2026
Sobre las tablas.

La banfileña Sylvia Bonfliglio se suma al Festival de Teatro Breve

Sylvia Bonfiglio presenta su obra de teatro “Selva y Juan” en “Dos Veces Bueno”, un festival de teatro en homenaje a la figura de Ariel Barchilón.

Sylvia Bonfiglio en el centro de la imagen.&nbsp;

Sylvia Bonfiglio en el centro de la imagen. 

La obra de Sylvia Bonfliglio, con Victoria Colman y Juan Pablo Alonso, sale a escena los sábados a las 18 en el Teatro La Máscara del barrio de San Telmo.

Lee además
Adriana Padro, autora lomense. 
Unas fichas.

La escritora lomense Adriana Prado lanzó su primer libro
Arethas presenta su nuevo EP. 
Recomendado.

El ensamble de Soul y Rhythm & Blues Arethas presenta su nuevo EP

“Es un festival muy interesante con una movida impresionante de actores, directores y autores. Ariel Barchilón falleció el año pasado y están al frente del festival su compañera Leticia y su hija Alegría”, le cuenta Sylvia Bonfiglio a La Unión.

La autora y escritora oriunda de Banfield fue compañera en la Universidad de Buenos Aires de Ariel Barchilón y luego compartieron varas aventuras artísticas.

“Fue un maestro que nos condujo, era una persona muy querida. Tenía un método para enseñar dramaturgia, era amoroso, hacía devoluciones personalizadas y muy puntillosas, siempre resaltando lo bueno", señala.

Festival de teatro breve.

Festival de teatro breve.

Sylvia Bonfiglio, docente y autora de teatro

Sylvia Bonfiglio es profesora y licenciada en letras recibida en la Universidad de Lomas de Zamora. Se formó también en dramaturgia y dirección teatral. Actualmente tiene las cátedras de Historia de la Literatura III y Literatura Argentina en el Instituto de Formación Superior Siglo XXI

Escribe y dirige teatro. Integró el staff del periódico El Banfileño en los roles de redacción y dirección. En este momento es directora de Clandestino, página de Facebook e Instagram Somos Clandestino. Es autora del libro de relatos "Una manta" y del poemario "Conjura palabras".

Se interesa en preservar y dar a conocer la cultura de su entorno: "Creo en las palabras. Siento que tienen una luz, pequeña, pero capaz de iluminarnos el camino. Y ahí ando… caminando y buscándolas".

Temas
Seguí leyendo

La escritora lomense Adriana Prado lanzó su primer libro

El ensamble de Soul y Rhythm & Blues Arethas presenta su nuevo EP

La Joaqui lanzó una canción con una indirecta para Luck Ra

Leandro Rud murió a los 51 años tras una larga lucha contra el cáncer

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los Cafres, en Temperley. 
Recomendados.

Finde en Lomas: Los Cafres, un homenaje al Indio y Adrián Berra

Las más leídas

Te Puede Interesar

La Joaqui, separada de Luck Ra.  video
Dale play.

La Joaqui lanzó una canción con una indirecta para Luck Ra