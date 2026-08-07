Leandro Rud murió a los 51 años tras una larga lucha contra el cáncer.

Leandro Rud murió a los 51 años luego de enfrentar durante más de una década un cáncer de glándulas salivales con metástasis en los huesos. El empresario y conductor había fundado una agencia de modelos en 1996 y representó a figuras como Jésica Cirio, Pamela David y Rocío Marengo. (49 palabras)

El empresario, representante de modelos y conductor había nacido el 19 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. Era hijo de Carlos Rud, empresario textil, y Marta López, docente, y tenía dos hermanos, Mariana y Gustavo.

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Leandro Rud comenzó su trayectoria empresarial en el mundo del modelaje. En 1996 fundó una agencia que con el tiempo se convirtió en una de las más reconocidas de Argentina y desde allí impulsó las carreras de distintas figuras que luego alcanzaron notoriedad en televisión y otros ámbitos del espectáculo.

Entre las personalidades que representó estuvieron Jésica Cirio, Pamela David y Rocío Marengo. Sin embargo, con el paso de los años decidió alejarse de la actividad empresarial y cerrar la agencia para priorizar su salud.

El diagnóstico que cambió la vida de Leandro Rud

Los primeros síntomas aparecieron alrededor de 2014, cuando comenzó a sufrir ataques de pánico y un cansancio persistente. Al año siguiente, una tomografía permitió detectar un tumor maligno en las glándulas salivales que ya había desarrollado metástasis en los huesos.

A partir del diagnóstico, Leandro Rud modificó por completo sus hábitos y se concentró en el tratamiento. También encontró en la televisión una nueva etapa profesional: condujo La Noche, primero por C5N y posteriormente por Canal 9, donde habló públicamente sobre su experiencia con la enfermedad.

Durante esos años contó que la natación en aguas frías, el ejercicio y el acompañamiento de sus seres queridos formaban parte de su rutina. Su círculo más cercano estuvo integrado por familiares, amigos y sus médicos Ramiro Heredia, Nicolás González y Daniel Campos.

También tuvieron un lugar especial sus seis perros, todos rescatados de la calle, a los que consideraba una fuente importante de compañía y apoyo.

El mensaje de Leandro Rud durante la enfermedad

En mayo de este año, Leandro Rud había compartido imágenes de las secuelas físicas provocadas por la enfermedad y repasó públicamente el camino que había recorrido desde los primeros síntomas.

En aquella oportunidad dejó un mensaje dirigido a otras personas que atravesaban enfermedades graves: “Fueron días muy difíciles. Luchala, que la vida vale la pena”.

Leandro Rud murió después de una extensa lucha contra el cáncer. Su trayectoria quedó vinculada tanto al desarrollo de figuras del modelaje argentino como a la decisión de hacer pública su experiencia para acompañar a otras personas que atravesaban situaciones similares.