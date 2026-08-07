viernes 07 de agosto de 2026
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7 de agosto de 2026
Violencia de género.

El dramático pedido de la familia de una joven atacada en Fiorito: "Le dieron una puñalada en el pecho":

La víctima fue apuñalada por su expareja en la calle. Su hermana aseguró que el agresor amenazó a la familia y reclamó que la Justicia ordene su detención.

La víctima recibió una puñalada en el pecho.

La víctima recibió una puñalada en el pecho.

La familia de una víctima violencia de género denunció que la joven fue apuñalada en el pecho por su expareja en Villa Fiorito y que vive con temor por las amenazas del agresor, que está libre a pesar de que el caso se encuentra en manos de la Justicia.

Según contó Maira, hermana de la víctima, el hecho ocurrió cuando la damnificada salió a realizar un trámite y fue sorprendida por el violen.

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"Tenemos miedo porque él amenaza todo el tiempo y sus familiares dejan mucho que decir. Tenemos miedo de que pase a mayores y todavía no actuaron para meterlo preso", expresó a La Unión.

"Se hicieron todas las denuncias correspondientes. Solo el juez tiene que dar la orden de detención, pero cuando la dé capaz sea tarde. Y esto es cada vez peor", agregó.

Las terribles amenazas

La familia de la víctima aportó los presuntos mensajes enviados por el acusado. En esas conversaciones se observan amenazas dirigidas no solo a ella, sino también a su entorno familiar.

"Vos no pasas de hoy, ni tu hermano, ni tu viejo. Nadie", se lee en una de las capturas de los chats de whatsapp que recibió la denunciante.

Las amenazas del agresor.

Las amenazas del agresor.

En otro de los mensajes, el presunto agresor advierte: "Hoy cagan todo", mientras que en un tercero expresa: "Hoy voy con todo para ahí. Acordate. Ahí están avisados los pibes".

La hermana de la víctima aseguró que estas intimidaciones fueron incorporadas a las denuncias realizadas ante la Justicia y reiteró su preocupación por la falta de una orden de detención.

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