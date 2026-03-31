Lomas: la joven que denunció un brutal ataque de su ex recibió amenazas y teme por su vida

La joven que denunció un brutal ataque de su expareja en el centro de Lomas de Zamora mostró las amenazas que recibió y las marcas de los golpes . Además, contó que todavía no le otorgaron la perimetral ni el botón antipánico.

"Hablame porque, si no, caigo. No me cabe una, y vos lo sabés muy bien", se lee en una de las capturas a las que accedió La Unión , aportadas por Moira, la víctima del caso de violencia de género que se hizo público en los últimos días. Sin embargo, el agresor está libre, sin ninguna restricción.

CONFLICTO FAMILIAR Una víctima de violencia de género denunció que su exsuegra le quitó a su hija

"Sigo sin perimetral, sin botón, y el tipo sigue suelto", señaló la denunciante. Como si fuera poco el temor de encontrárselo por la calle, Moira reveló que el agresor utiliza perfiles falsos en redes sociales para continuar el acoso con amenazas e insultos.

La denuncia por el grave hecho de violencia de género fue hecha en la Comisaría 1° de Lomas, y está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17.

FotoJet - 2026-03-31T124813.375 Las marcas de los golpes.

Brutal ataque en Lomas de Zamora

La víctima de la brutal agresión se llama Moira y tiene 30 años. Según su denuncia, la agresión ocurrió en la calle Bolívar al 700, a pocas cuadras del polo gastronómico Las Lomitas. El responsable fue su exnovio, con quien mantuvo una relación de pocos meses, hasta que se enteró de que tenía problemas de adicción.

El sábado 21 de marzo por la madrugada, el sujeto encontró a Moira en la calle y comenzó a agredirla, provocándole graves heridas. “Me vino de atrás, me agarró de los pelos. Todavía me duele el cuero cabelludo. Me arrastró por una vereda de todo empedrado, de adoquines enormes. Por eso tengo todo el cuerpo golpeado, tengo una costilla toda rota. Me revolcó como 100 metros y no me soltaba. Me salvó la alarma vecinal”, detalló ella en declaraciones televisivas.

Además de golpearla, su expareja le sacó algunas pertenencias y la amenazó de muerte. “Me robó la cartera, me hizo mier... el celular y me decía 'hija de p..., te voy a matar, te voy a matar'. Ya me amenazó con que me va a matar todos los días. Es ladrón, drogadicto y degenerado”, sostuvo Moira.