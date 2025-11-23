Temperley: denunciado por violencia de género, viola la perimetral y amenaza a su ex para que vuelva con él

El hombre acusado de violencia de género en Temperley , ahora acosaría a la víctima.

Una joven vecina de Temperley teme por su vida y la de sus hijas: se separó de su expareja hace más de un año, pero a pesar de las denuncias por violencia de género , ahora asegura que el hombre viola la restricción perimetral y que la acosa constantemente con mensajes y amenazas .

"No la estoy pasando nada bien, y la Justicia se demora mucho. Tengo miedo", expresó la víctima, en diálogo con La Unión , sobre la pesadilla que vive por culpa del acusado.

La mujer recurrió a las autoridades judiciales para advertir que el agresor viola la prohibición de acercarse a ella y sus hijas. Sin embargo, hasta ahora no se tomaron más medidas, y el sujeto, identificado como Víctor Luján S. sigue libre.

"Hace un año y medio que nos separamos por violencia familiar. Anoche se presentó a mi domicilio armado, borracho y acompañado por cuatro cómplices para matarme por el simple hecho de no volver con él", aseguró la denunciante.

FotoJet (9) Algunos de los mensajes que recibió la vecina de Temperley qué violencia de género.

Según contó en sus redes sociales, el acusado estaría obsesionado con ella, y no acepta la separación. "Le dejé hace más de un año, y ahora se tatuó mi nombre", comentó.

"No puedo ni salir a comprar, me espera en la parada de colectivo cuando vuelvo de retirar a mis hijas de la escuela", insistió y recordó el último episodio que sufrió: "El día jueves 13 de noviembre me esperó y me pedía que me suba al auto con mis hijas estando el armado", recordó.

Violencia de género Otro de los mensajes que recibió la mujer que denunció violencia de género.

Además, aseguró que su ex trató de atropellar a su hermano. "Si algo me pasa, el único culpable es él", indicó la mujer, a modo de alertar sobre la gravedad del asunto.

Violencia de género: dónde llamar

Si sos víctima de violencia de género, a nivel nacional, el número para llamar es el 144. También es muy importante ante urgencias llamar al 911 o 107 y hacer denuncias en la seccional más cercana al domicilio.