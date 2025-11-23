Temperley: denunciado por violencia de género, viola la perimetral y amenaza a su ex para que vuelva con él
Una mujer que denunció a su expareja ahora teme por ella y sus hijos. "Anoche se presentó a mi domicilio armado, borracho y acompañado por cuatro cómplices para matarme", contó.
El hombre acusado de violencia de género en Temperley, ahora acosaría a la víctima.
Una joven vecina de Temperley teme por su vida y la de sus hijas: se separó de su expareja hace más de un año, pero a pesar de las denuncias por violencia de género, ahora asegura que el hombre viola la restricción perimetral y que la acosa constantemente con mensajes y amenazas.
"No la estoy pasando nada bien, y la Justicia se demora mucho. Tengo miedo", expresó la víctima, en diálogo con La Unión, sobre la pesadilla que vive por culpa del acusado.
La mujer recurrió a las autoridades judiciales para advertir que el agresor viola la prohibición de acercarse a ella y sus hijas. Sin embargo, hasta ahora no se tomaron más medidas, y el sujeto, identificado como Víctor Luján S. sigue libre.
"Hace un año y medio que nos separamos por violencia familiar. Anoche se presentó a mi domicilio armado, borracho y acompañado por cuatro cómplices para matarme por el simple hecho de no volver con él", aseguró la denunciante.
Según contó en sus redes sociales, el acusado estaría obsesionado con ella, y no acepta la separación. "Le dejé hace más de un año, y ahora se tatuó mi nombre", comentó.
"No puedo ni salir a comprar, me espera en la parada de colectivo cuando vuelvo de retirar a mis hijas de la escuela", insistió y recordó el último episodio que sufrió: "El día jueves 13 de noviembre me esperó y me pedía que me suba al auto con mis hijas estando el armado", recordó.
Además, aseguró que su ex trató de atropellar a su hermano. "Si algo me pasa, el único culpable es él", indicó la mujer, a modo de alertar sobre la gravedad del asunto.
Violencia de género: dónde llamar
Si sos víctima de violencia de género, a nivel nacional, el número para llamar es el 144. También es muy importante ante urgencias llamar al 911 o 107 y hacer denuncias en la seccional más cercana al domicilio.