Cuando "Titanes en el Ring" llegó a Villa Hipódromo: el recuerdo de los vecinos

El programa “Titanes en el Ring” fue un éxito que se trasmitió en televisión y que supo traspasar la pantalla. Uno de los lugares donde se pudieron ver aquellas inolvidables peleas fue en el antiguo Centro Cultural El Quijote de Villa Hipódromo : el espacio albergó a los personajes de lucha libre que cautivaron los corazones de una generación de vecinos .

“Titanes en el Ring” se trasmitió por televisión desde 1962 a 2001. Tuvo un gran éxito popular al presentar luchas de fantasía con personajes icónicos como Martín Karadagián (quien, además, fue el creador y director), La Momia o el Caballero Rojo , entre tantos otros. El programa también generó giras internacionales, películas y una gran cantidad de merchandising, lo que lo catapultó a la fama durante varias décadas, quedando en el recuerdo de miles de personas .

Lo cierto es que “Titanes en el Ring” supo traer sus inolvidables luchas a Lomas , más precisamente a Villa Hipódromo, en el antiguo Centro Cultural El Quijote que se encontraba situado en Pedernera 929: anteriormente ese lugar se llamó Sociedad de Fomento General Pedernera y hoy ese espacio es usado como un garaje de vehículos.

“Vine a ver a ‘Titanes en el Ring’ al Centro Cultural El Quijote en 1976, cuando tenía cinco años. El ring se encontraba ubicado en el patio y allí estaban todos los personajes, que pude ver gracias a que mi padre me mantuvo sobre sus hombros. Yo los veía en la televisión, en blanco y negro, y parecían inalcanzables : tenerlos a escasos metros fue increíble”, rememoró María Lorena Galeazzi , con cierta emoción, sobre aquel momento histórico del que fueron parte cientos de vecinos de la zona.

44178fd3-aa85-4dfd-bb80-620f13fcd358 María Lorena, en la puerta de lo que fue el Centro Cultural El Quijote de Villa Hipódromo.

Vine a ver a ‘Titanes en el Ring’ al Centro Cultural El Quijote en 1976, cuando tenía cinco años. El ring se encontraba ubicado en el patio y allí estaban todos los personajes, que pude ver gracias a que mi padre me mantuvo sobre sus hombros. Yo los veía en la televisión, en blanco y negro, y parecían inalcanzables: tenerlos a escasos metros fue increíble Vine a ver a ‘Titanes en el Ring’ al Centro Cultural El Quijote en 1976, cuando tenía cinco años. El ring se encontraba ubicado en el patio y allí estaban todos los personajes, que pude ver gracias a que mi padre me mantuvo sobre sus hombros. Yo los veía en la televisión, en blanco y negro, y parecían inalcanzables: tenerlos a escasos metros fue increíble

El vecino Federico es otro de los tantos lomenses que vivenció aquel acontecimiento trascendental para Villa Hipódromo: “En el Centro Cultural El Quijote pasábamos todo el día, ya sea jugando al fútbol o participando de actividades culturales, como el taller de arte o bailes. Pero una de las mayores visitas que tuvo el lugar fue la presencia de ‘Titanes en el Ring’: todos estábamos como locos, fue algo increíble haber recibido en el barrio a semejante espectáculo”.

Al ser consultado sobre su personaje favorito de Titanes en el Ring, Federico admitió que Martín Karadagián era su predilecto. “La llegada al barrio de luchadores como Karadagián o La Momia, que los veíamos en la televisión, fue una verdadera revolución”, señaló, con convencimiento.

ebd5cce6-2cdb-4a2f-870f-6f914674ac9f La Momia, uno de los personajes que estuvo en Villa Hipódromo.

La llegada al barrio de luchadores como Karadagián o La Momia, que los veíamos en la televisión, fue una verdadera revolución La llegada al barrio de luchadores como Karadagián o La Momia, que los veíamos en la televisión, fue una verdadera revolución

A casi medio siglo de aquellas funciones que convocaron a familias enteras, el recuerdo de “Titanes en el Ring” sigue vivo en Villa Hipódromo, no sólo por la magia de sus personajes, sino porque aquellos espectáculos marcaron una época y unieron al barrio alrededor de la cultura. Aunque el Centro Cultural El Quijote ya no exista, su legado permanece en la memoria de los vecinos.