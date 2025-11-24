miércoles 26 de noviembre de 2025
24 de noviembre de 2025
Karadagián, La Momia y compañía.

Cuando "Titanes en el Ring" llegó a Villa Hipódromo: el recuerdo de los vecinos

Los personajes del programa estuvieron en el antiguo Centro Cultural El Quijote de Villa Hipódromo. Cómo fue el evento que marcó a una generación.

Diariolaunion | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
El antiguo Centro Cultural El Quijote, que estaba situado en Villa Hipódromo, recibió hace medio siglo a "Titanes en el Ring".

El programa “Titanes en el Ring” fue un éxito que se trasmitió en televisión y que supo traspasar la pantalla. Uno de los lugares donde se pudieron ver aquellas inolvidables peleas fue en el antiguo Centro Cultural El Quijote de Villa Hipódromo: el espacio albergó a los personajes de lucha libre que cautivaron los corazones de una generación de vecinos.

“Titanes en el Ring” se trasmitió por televisión desde 1962 a 2001. Tuvo un gran éxito popular al presentar luchas de fantasía con personajes icónicos como Martín Karadagián (quien, además, fue el creador y director), La Momia o el Caballero Rojo, entre tantos otros. El programa también generó giras internacionales, películas y una gran cantidad de merchandising, lo que lo catapultó a la fama durante varias décadas, quedando en el recuerdo de miles de personas.

Lo cierto es que “Titanes en el Ring” supo traer sus inolvidables luchas a Lomas, más precisamente a Villa Hipódromo, en el antiguo Centro Cultural El Quijote que se encontraba situado en Pedernera 929: anteriormente ese lugar se llamó Sociedad de Fomento General Pedernera y hoy ese espacio es usado como un garaje de vehículos.

"Titanes en el ring", en la memoria de los vecinos de Villa Hipódromo

“Vine a ver a ‘Titanes en el Ring’ al Centro Cultural El Quijote en 1976, cuando tenía cinco años. El ring se encontraba ubicado en el patio y allí estaban todos los personajes, que pude ver gracias a que mi padre me mantuvo sobre sus hombros. Yo los veía en la televisión, en blanco y negro, y parecían inalcanzables: tenerlos a escasos metros fue increíble”, rememoró María Lorena Galeazzi, con cierta emoción, sobre aquel momento histórico del que fueron parte cientos de vecinos de la zona.

María Lorena, en la puerta de lo que fue el Centro Cultural El Quijote de Villa Hipódromo.

Vine a ver a 'Titanes en el Ring' al Centro Cultural El Quijote en 1976, cuando tenía cinco años. El ring se encontraba ubicado en el patio y allí estaban todos los personajes, que pude ver gracias a que mi padre me mantuvo sobre sus hombros. Yo los veía en la televisión, en blanco y negro, y parecían inalcanzables: tenerlos a escasos metros fue increíble

El vecino Federico es otro de los tantos lomenses que vivenció aquel acontecimiento trascendental para Villa Hipódromo: “En el Centro Cultural El Quijote pasábamos todo el día, ya sea jugando al fútbol o participando de actividades culturales, como el taller de arte o bailes. Pero una de las mayores visitas que tuvo el lugar fue la presencia de ‘Titanes en el Ring’: todos estábamos como locos, fue algo increíble haber recibido en el barrio a semejante espectáculo”.

Al ser consultado sobre su personaje favorito de Titanes en el Ring, Federico admitió que Martín Karadagián era su predilecto. “La llegada al barrio de luchadores como Karadagián o La Momia, que los veíamos en la televisión, fue una verdadera revolución”, señaló, con convencimiento.

La Momia, uno de los personajes que estuvo en Villa Hipódromo.

La llegada al barrio de luchadores como Karadagián o La Momia, que los veíamos en la televisión, fue una verdadera revolución

A casi medio siglo de aquellas funciones que convocaron a familias enteras, el recuerdo de “Titanes en el Ring” sigue vivo en Villa Hipódromo, no sólo por la magia de sus personajes, sino porque aquellos espectáculos marcaron una época y unieron al barrio alrededor de la cultura. Aunque el Centro Cultural El Quijote ya no exista, su legado permanece en la memoria de los vecinos.

