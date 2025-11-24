Voraz incendio en Lomas de Zamora: dos fábricas destruidas y 50 bomberos trabajando en el lugar

Un impactante incendio se desató hoy a la madrugada en dos fábricas de Villa Centenario : alrededor de 15 dotaciones de Bomberos Voluntarios, procedentes de Lomas y partidos aledaños, aún trabajan en el lugar para extinguir las llamas, que llegaron a alcanzar varios metros de altura. Afortunadamente no se registraron víctimas fatales.

El fuego se produjo pasadas las dos de la mañana en una fábrica de envases plásticos y en otra que se dedica a la fabricación de juguetes . Ambas se encuentran ubicadas en las calles Gabriela Mistral y Emerson.

EXPLOSIÓN El impresionante incendio en Ezeiza afectó también a los vecinos de Lomas

SUSTO Un auto se incendió en el centro de Lomas: la ayuda clave de un policía

El fuego se produjo pasadas las dos de la mañana en una fábrica de envases plásticos y en otra que se dedica a la fabricación de juguetes

Gustavo Liuzzi , jefe del cuerpo activo de los Bomberos de Lomas , charló con este medio y admitió que hay aproximadamente 50 bomberos trabajando en el lugar y que, de momento, se desconocen las causas por las que se produjo el incendio.

8dfbff73-794d-4165-bb30-2c2641ec4bb4 Villa Centenario se vio envuelta en una imponente cortina de humo, producto del fuego.

Los bomberos aún trabajan en Villa Centenario

“Las llamas están contenidas y controladas para que no se expandan, pero todavía no fueron extintas por completo. Tenemos para un rato más de trabajo”, aseguró Gustavo, quien está presente en el lugar en el que ocurrió el siniestro que también afectó a algunas casas aledañas.

Las llamas están contenidas y controladas para que no se expandan, pero todavía no fueron extintas por completo. Tenemos para un rato más de trabajo Las llamas están contenidas y controladas para que no se expandan, pero todavía no fueron extintas por completo. Tenemos para un rato más de trabajo

Por fortuna, no se registraron víctimas fatales ni tampoco heridos. Y es que, al momento del comienzo del incendio, no había personas trabajando en las fábricas, que lamentablemente sufrieron importantes daños estructurales.

58d30008-6348-491b-b891-a592b88046bc Las fábricas de Villa Centenario tuvieron importantes daños materiales.

c7b72d30-c1ea-4435-a55e-80ac2f816919 Los bomberos aún trabajan en Villa Centenario.

El rápido accionar de los bomberos, tal como ocurrió hace apenas unos días en el impactante incendio de Carlos Spegazzini, fue clave para que la situación no se descontrole. Gracias a la coordinación entre las distintas dotaciones y al trabajo ininterrumpido durante la madrugada, lograron evitar que las llamas se propagaran hacia toda la manzana, lo que hubiese causado daños aún mayores y puesto en riesgo a más familias del barrio.